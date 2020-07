Musica, la nuova canzone dell'estate è "Covid Jouer" dei CereBros

La "vera hit dell'estate 2020", come è stata soprannominata dal gruppo, parla di tamponi, starnuti nel gomito, guanti e mascherine. Da riprodurre con il balletto che accompagna la musica. La canzone è stata pubblicata sui canali sociale dei CereBros il 17 luglio, e in meno di due giorni ha totalizzato migliaia di visualizzazioni sia su Facebook che su Instagram , e centinaia di commenti da parte dei fan.

Il progetto "The CereBros"



I "The CereBros" sono una social factory nata nel 2017 a Roma, che si occupa di ideare, produrre e distribuire contenuti video viral. In soli tre anni, sulle principali piattaforme social, hanno raccolto oltre 50 milioni di visualizzazioni con le parodie di Gomorra (diventata "Covmorra") oppure sketch come "La posta del cuore...con Vincenzo de Luca". Nel 2019 hanno lanciato “Accademia Creators“, unica accademia in Italia per formare i creativi del web.