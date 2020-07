Mahmood, fuori il video del singolo Dorado con Sfera Ebbasta e Feid

Mahmood: il grande successo

approfondimento

Mahmood, il tour europeo rinviato al 2021: le date

Dall’affermazione mediatica con la vittoria sul palco del Teatro Ariston in occasione della 69° edizione del Festival di Sanremo alla conquista dell’Eurovision Song Contest fino ai recenti successi. Mahmood è reduce da straordinari consensi che lo hanno portato in vetta alle classifiche vendendo migliaia di copie, basti infatti pensare che solo Soldi vanta ben quattro dischi di platino per aver venduto più di 200.000 copie in Italia.

Grande successo anche per Barrio e Rapide, certificati rispettivamente con due e un disco di platino per aver venduto il primo più di 140.000 copie e il secondo oltre 70.000 copie.

Da sottolineare anche gli ottimi riscontri ottenuti da Calipso, realizzato da Charlie Charles e Dardust con la presenza dell’artista, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra.