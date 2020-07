Morto per coronavirus Filiberto Degani, primo manager di Vasco Rossi

Era nato a Formigine Filiberto Degani. Un luogo della bassa modenese che oggi dice poco ma che tra gli anni Sessanta e Settanta era un opificio di musica. Ricordo una telefonata di qualche tempo fa con Piero Cassano dei Matia Bazar che quando gli chiesi se avesse potuto avvolgere il nastro del tempo e rivivere una notte magica quale luogo accendeva i suoi desideri la risposta fu perentoria: il Picchio Rosso di Formigine. E lui con i Matia ha girato il mondo, avrebbe potuto scegliere mille paradisi musicali. Oggi quel locale non esiste più, mangiato dal tempo e dai tempi che cambiano. Ma è epico per chi ha vissuto, per dirla con Francesco Guccini, tra la via Emilia e il West. Per andarsene, a pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno (gli avrebbe festeggiati il 28 luglio) ha scelto la sua Emilia. Il Covid 19 (tutto sul coronavirus) se lo è preso in una struttura di Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia. Era ricoverato da qualche tempo.



Filiberto Degani è stato il primo ad ingaggiare nella sua discoteca Vasco Rossi.

A Modena era noto per avere gestito la discoteca Snoopy dal 1970 al 2001. Lo Snoopy è stato per decenni un punto di riferimento per numerosi artisti e lui, dotato di un intuito che anticipava i tempi, ne ha ospitati assai. Bazzicava quelle zone un giovane Vinicio Capossela. Amava l'Emilia anche Renato Zero: più volte ha raccontato che negli Anni Settanta, quelli del suo massimo trasformismo sublimati negli album Zerofollia ed Erozero, veniva insultato spesso durante i suoi show androgini ma mai in Emilia, dove era accolto per il suo talento e i suoi colori.



Vasco Rossi ha ricordato la figura di Filiberto Degani con un post su Instagram: "Io lo ricorderò così come eravamo in questa foto bellissima: ero arrivato al suo locale con la mia storica moto da cross, che avevo anche usato per il video di Domenica Lunatica. Una sera andai dentro al locale direttamente con la moto, Degani salì e giocammo un pò a fare lo slalom tra i tavoli. Nessuno muore mai completamente...".