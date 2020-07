L'estate dei Selton è in compagnia di Priestess

La stagione calda dei Selton è un viaggio nel passato, presente e futuro della loro musica: la loro ultima fatica, infatti, è una cover della celeberrima canzone del 1960 di Bruno Martino, Odio l'estate o, più semplicemente, Estate. Disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 15 luglio via Island Records, segna il ritorno della band brasiliana che ha saputo conquistare il cuore della nostra penisola.

I Selton definiscono questa loro versione di Estate “un viaggio al contrario”: una sorta di ritorno alle loro radici in Brasile, un paese che oggi per loro è diventato un posto esotico e lontano da casa, ovvero Milano. Pur essendo un classico della tradizione italiana, in effetti, fin dagli anni '70 il brano è anche uno standard della bossa novagrazie all'immenso João Gilberto, che ne fece una sua reinterpretazione: entrato nel repertorio live dei Selton molti anni fa, Estate rinasce oggi grazie a questa versione che vede la partecipazione di Priestess, una delle artiste e voci più talentuose e particolari della scena urban pop italiana Le loro voci e i loro stili si fondono per calare questa canzone senza tempo nel nostro presente.

Registrato nei Red Bull Music Studios di San Paolo durante la primavera del 2019, il singolo vanta la produzione di Guilherme Kastrup, percussionista nativo di Rio de Janeiro, vincitore di un Grammy, che ha collaborato con buona parte della scena brasiliana più innovativa e visionaria oltre che il chitarrista Swami Jr, direttore musicale del progetto Buona Vista Social Club.

I Selton (Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar e Ramiro Levy) sono una band brasiliana trapiantata a Milano dal 2006. Dopo l’album d'esordio apprezzatissimo dalla critica, Banana à Milanesa (2008), hanno proseguito la loro attività discografica pubblicando altri quattro album: Selton (2010), Saudade (2013), Loreto Paradiso (2016) e Manifesto Tropicale (2017). Nel 2019, oltre a togliersi la soddisfazione di inanellare due concerti sold-out a Roma e a Milano e di esibirsi davanti ad oltre 30.000 persone durante la data di Lido di Fermo del Jova Beach Party, hanno pubblicato i singoli Cercasi Casa, Ipanema (feat. Malika Ayane) e Pasolini.