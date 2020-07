DJ Matrix ci porta in giostra con la sua musica

La saga (musicale) continua. Il settimo capitolo di Musica Da Giostra esce dopo il successo dello scorso anno di Musica Da Giostra vol. 6. Il format, creato da Dj Matrix nel 2015, coniuga la musica dance con vari generi musicali particolarmente apprezzati tra i giovani. Volume dopo volume, Musica Da Giostra ha visto di anno in anno aumentare gli appassionati di musica dance, diventando un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del genere musicale. Ne ho parlato con Matteo Schiavo ovvero DJ Matrix.



Un album con 21 pezzi è una anomalia oggi. Qualche anno fa sarebbe stato un triplo vinile.

E' una strategia restare sopra la media, faccio tanti pezzi e dopo un mese inquadro quelli che hanno un potenziale. Decide la gente il singolo in base alle statistiche su spotify e youtube. Sono i miei termometri: uno colpisce i fedeli, youtube, poi c’è un algoritmo generico per chi ci casca per caso ovvero spotify.

Chi è la Giuli che compare in più brani?

E' la mia fidanzata che ho sempre utilizzata come turnista per fare le terze voci nelle produzioni di altri. Quando facevamo le serate la gente chiedeva più foto con lei che con me. Ha un suo giro su una fascia anagrafica bassa di pubblico. Vorrei crearle una immagine da cartone animato.

In Faccio la Brava hai coinvolto Cristina D’Avena.

Lei è arrivata con la mia maturazione artistica. La ho scelta perché chi ascolta la dance è la stessa gente delle sigle dei cartoni animati. Due mondi è una artista vincente.

Mi ha incuriosito il featuring con Comagatte.

Unascelta artistica, sono un ricercatore. E’ una trapper che da filo dà torcere a sue colleghe molto più famose.

Dove vuoi portare la tua musica?

Voglio riportare la dance a un livello alto. Nell’anima non le manca nulla: quello che ha cassa e viene trasmesso in un club è dance. Chi fa remix e lo suona fa discoteca. Manca chi va in discoteca ad ascoltare. Purtroppo in discoteca si va solo a fare il fenomeno.

Estate in tour?

Riesco a fare una ventina di eventi rispettando le normative. Per il rispetto della gente che ho davanti. Sarò molto fiscale. Temo di più settembre e ottobre per il focus della paura. La discoteca sarà la prima sacrificata. Samo stati i primi a fermarci e saremo gli ultimi a ripartire.

Come sta cambiando il mercato discografico? Torna il vinile? Vince lo streaming?

Il mio ultimo volume ha rilevato un incremento delle vendite del cd fisico. La mancanza di contatto live ha incentivato a dare una forma a quello che si vive solo mentalmente. Lo streaming non dà quel contatto e il cd ne ha tratto vantaggio. La gente ha voglia di vivere l’artista. La vico più come una alternativa che come una evoluzione.

Un tuo concerto?

Mi muovo da solo. Con la fidanzata che mi aspetta in hotel. Ho solo un manager che mi chiude le date. Faccio tutto io. E quando presento gli album faccio una serata con tutti gli artisti.

In che epoca vorresti trascorrere qualche ora?

Vorrei rivivere il 1999/2000/2001: è unsono l triennio cruciale, uscite mille cose, c’è un patrimonio di 200 milioni di copie.

Si sa poco della tua vita...

...Mi piace il senso di mistero intorno a me!