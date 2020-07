Carlo Mey Famularo canta Soul Café e sceglie 10 canzoni da risveglio

Cuba e Napoli unite dal caffè. A intersecare gli aromi ci pensa il cantautore napoletano Carlo Mey Famularo col singolo Soul Cafè. Compila per noi le 10 canzoni da ascoltare al risveglio

Soul Café è il nuovo brano del cantautore napoletano Carlo Mey Famularo, prodotto e arrangiato da Max Marcolini (producer di Zucchero “Sugar” Fornaciari). La canzone

mescola atmosfere cubane e sonorità partenopee, mettendo in luce il rapporto gemellare tra la città di Napoli e l’isola caraibica, entrambe segnate dalla dominazione spagnola attraverso il comune denominatore del caffè, un vero e proprio rituale per entrambe le realtà. Qui sceglie per noi le dieci canzoni del risveglio, dopo la sua Soul Cafè ovviamente!



1. “I Am Mine” – PEARL JAM: per ricordarmi che posso decidere quello che desidero. Inizio dal caffè, che preparo con la classica macchinetta napoletana.

2. “Let It Be” – BEATLES: per iniziare il giorno con l'umore giusto, lasciando che le cose succedano senza opporsi. Il caffè è la bevanda che mi regola l'umore, creando equilibrio.

3. “Cinque Giorni” – MICHELE ZARRILLO: perché il caffè mi ricorda lei che non c'è più, ma c'è lui il, mio caffè... nero come la notte che ho lasciato alle spalle.

4. “Donne” – ZUCCHERO: senza le donne la mia giornata non ha senso. Se penso ad una donna, alla prima che ho amato, mia madre, ricordo il profumo del caffè che mi preparava… i profumi accendono i ricordi più belli.

5. “Il Mare Calmo Della Sera” – ANDREA BOCELLI: mi ricorda una sorella che ho perduto qualche anno fa. Lei è stata la prima a prepararmi il caffè con le cialde... Un vera rivoluzione che non ho mai accettato.

6. “Hello” – LIONEL RICHIE: una fantastica storia d'amore che rende il caffè più buono… ma attenti a non farlo raffreddare!

7. “Easy” – LIONEL RICHIE: niente è difficile quando si ama, niente è facile quando finisce un amore…Tra le due cose, un bel caffè.

8. “Salty Dog” – PROCOL HARUM: a volte viene voglia di abbandonare la nave, ma si resta e si affronta la tempesta. Uno dei migliori caffè bevuti nella mia vita mi è stato preparato da un marinaio mentre navigavamo ed il mare iniziava ad agitarsi.

9. “Proud Mary” – CREDENCE CLEARWATER REVIVAL: felicità e spensieratezza, quando ci sono, sono il bene più prezioso. In America il caffè viene servito a litri in grossi bicchieri... attenzione, quello non è il caffè che conosco!

10. “My Way” – FRANK SINATRA: alla fine ci presenteranno il conto... e la vita non fa sconti. Menomale che a Napoli il caffè viene offerto gratuitamente, dopo il conto.