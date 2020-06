Industria discografica senza ombre con BIZ, il podcast di Max Brigante

BIZ – Il podcast di Max Brigante esplora in maniera intelligente e mai banale i meandri dell'industria discografica, raccontandola in ogni suo aspetto. Ecco come funziona

Negli ultimi vent'anni la voce di Max Brigante ci ha accompagnato alla scoperta della musica italiana e internazionale, anticipando i trend, scoprendo nuovi talenti e approfondendo fenomeni ancora poco conosciuti. Fondamentale, ad esempio, il suo ruolo nel portare la scena urban italiana, che oggi domina tutte le classifiche, ad assumere un ruolo di primo piano: tra i pionieri di questo sound in Italia, con le sue serate (diventate un punto di riferimento per tutti gli appassionati), i programmi radio(tra i più amati del Paese) e l'incessante opera di talent scouting ha portato sotto i riflettori un fenomeno che era prevalentemente underground. Il 2020 è l'anno del podcast: nasce così “BIZ – Il podcast di Max Brigante”, una serie audio originale, disponibile on demand su tutti i principali aggregatori e le piattaforme di streaming.

“BIZ – Il podcast di Max Brigante” esplora in maniera intelligente e mai banale i meandri dell'industria discografica, raccontandola in ogni suo aspetto: dal prodotto al marketing, dal songwriting all'universo dei concerti, dai social che cambieranno il mercato ai generi musicali che l'hanno già cambiato. È lo strumento perfetto per chi vuole aprire i propri orizzonti e cambiare prospettiva in ambito creativo ma anche per chi vuole cominciare a muovere i primi passi nel mondo della musica, e perfino per chi già è inserito nel music biz ma ama tenersi aggiornato sulle ultime novità.

Il primo episodio di “BIZ – Il podcast di Max Brigante” è intitolato e dedicato interamente al “Reggaeton”, sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e podcasting (Apple, Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher) a partire da giovedì 18 giugno; ogni settimana verrà pubblicata una nuova puntata inedita.

MAX BRIGANTE è uno dei nomi più noti e rispettati della radiofonia italiana (attualmente conduce 105 Mi Casa, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 105), ma nella sua lunga carriera ha approfondito quasi ogni aspetto del mondo della musica: ha pubblicato album apprezzati come Mi Casa, è stato creatore e resident dj di eventi e serate iconiche come 5 Stars e Mamacita, è direttore artistico di Rock Tv e Hip Hop Tv e in qualità di manager ha contribuito al grande successo di Elodie. “BIZ – Il podcast diMax Brigante” è il suo primo podcast.

BIZ – Il podcast di Max Brigante” è una creazione Dopcast, il nuovo produttore di podcast e vodcast nato dalla sinergia di Sony Music Italia e MNcomm. Tra i suoi primi titoli di successo, L'Asciugona di Lodovica Comello (una serie ironica e dissacrante sulla gravidanza, che ha totalizzato 1 milione e mezzo di views nel giro di pochi mesi) e Salta Intro di Marco Villa e Diego Castelli (un podcast mensile dedicato alle serie tv imperdibili e a quelle da evitare come la peste).

DOPCAST :

Dopcast, il nuovo produttore di podcast e vodcast nato nel gennaio 2020 dalla sinergia tra Sony Music Italia e MNcomm. Con una linea editoriale che pone al centro il Talent, Dopcast produce e distribuisce contenuti originali che spaziano dalla musica al costume, dalla tv al fitness, dal food al crime fino al lifestyle. La distribuzione dei contenuti audio raggiunge i principali canali digitali di distribuzione di podcast: Apple, Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher. Alcuni progetti editoriali integrano la versione podcast con quella video dei vodcast, veicolata attraverso le properties social e youtube degli artisti coinvolti, oltre che delle properties di Dopcast.