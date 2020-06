Valeria Marini: sta per uscire Boom, la sua canzone per l’estate

Il nuovo brano di Valeria Marini si intitola Boom è un invito per tutte le donne a tirar fuori il meglio di tutta l'energia stellare che ognuna ha dentro di sé

Abbiamo tutti una gran voglia di rinascita e Valeria Marini ha deciso di regalarci un'estate stellare. Preparatevi a ballare perché la bomba sexy della Tv Italiana è pronta a fare Boom . Un mix di ritmi latini e voce suadente sono gli ingredienti di questo nuovo brano che nasce dalla collaborazione con l'etichetta discografica Joseba Publishing guidata dal direttore artistico Gianni Testa. Scritto insieme a Giacomo Eva, già autore di altri grandi successi musicali ("Aspetto che torni" cantato da Francesco Renga al Festival di Sanremo, "Fino all'impossibile" disco di platino dei DearJack e tanti altri) si propone di far ballare nelle calde sere d'estate tutte le generazioni ma… mantenendo le distanze.

Seppur dai toni leggeri ed estivi Valeria Marini si fa portavoce, insieme all'associazione Senza Veli Sulla Lingua, di un messaggio molto importante a tutela delle donne vittime di violenza: "La musica dà ritmo alla vita, c'è per tutti una gran voglia di rinascere. Ogni donna ha dentro sé un'energia stellare che deve imparare a tirar fuori per fare 'boom'. Questa è una canzone dedicata a tutti ma in particolare alle donne che sanno sempre tirar fuori il meglio da ogni situazione e ciò le rende speciali e così meravigliosamente Donne Stellari!".