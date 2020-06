Valentino e Vasco Rossi a cena insieme dopo il lockdown

Le foto, pubblicate sui social dal rocker e da Francesca Sofia Novello (compagna di Valentino), hanno fatto il boom di like.

Le misure di sicurezza ormai allentate hanno consentito a tutti di ritrovare i loro amici. Anche quando quegli amici hanno uno stuolo di fan e sono noti in tutto il mondo. È il caso di Vasco e Valentino Rossi , che si sono regalati una cena insieme a Riccione .

Un post condiviso da Francesca Sofia Novello (@francescasofianovello) in data: 11 Giu 2020 alle ore 1:39 PDT

Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi) in data: 11 Giu 2020 alle ore 2:03 PDT

Del resto, Vasco e Valentino sono amici di lunga data. "Vasco è uno dei miei idoli. Tra gli italiani, è l’unica vera rockstar. È riuscito a far ballare, cantare, innamorare tre generazioni" scriveva Valentino qualche tempo fa. Mentre Vasco gli faceva eco: “Valentino è un fuoriclasse: intelligente, onesto, vero e sincero. Ha classe, talento, coraggio da vendere ed è una bellissima persona. Io e lui abbiamo modi di vivere e di pensare che sono molti simili. Almeno per certe cose”.

“Siamo stati a cena. Com’era la cena? Com’era la sogliolina?” scherza il campione in una story su Instagram. Per poi “rubare” gli occhiali al rocker, suo vero marchio di fabbrica. Circondati dagli amici, i due si sono regalati una serata piena di divertimento. Una cena tra idoli che sono, soprattutto, due grandi amici. Anche se non sono mancate le polemiche dei followers, che hanno fatto notare l’assenza delle mascherine e le distanze troppo ravvicinate.