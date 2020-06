Kanye West, i video più visti

Da “Stronger” a “Flashing Lights”, i video più visti del cantautore e produttore statunitense

Con oltre 6 milioni di iscritti al suo canale, Kanye West (CURIOSITA') è uno degli artisti più seguiti su YouTube. Cantautore e produttore di successo, come solista è riuscito a conquistare ventuno Grammy Awards per i suoi primi cinque album. Dal debutto con "The College Dropout" nel 2004 a "Jesus Is King", la sua carriera è sempre stata costellata da grandi consensi da parte della critica e straordinari successi di pubblico. È l'artista ad aver venduto più copie digitali nella storia e nonostante i tanti rinvii, divenuti ormai una tradizione, ogni suo album è atteso come un evento. Grazie alle sue innumerevoli ispirazioni che partono dall'hip-hop per poi coniugare pop, trip hop, rock, folk, elettronica, classica e synth, Kanye West ha segnato a tutti gli effetti la storia della musica soprattutto statunitense. Punto di riferimento dello star system, è il marito dell'influencer e personaggio televisivo Kim Kardashian con cui forma una delle coppie più famose e importanti dello spettacolo. Al netto del gossip però Kanye West è soprattutto un produttore e un cantautore di grande successo. Ecco i cinque video più visti in tutta la sua carriera: Stronger

Gold Digger

Mercy

Flashing Lights

Ni**as In Paris Stronger Oltre 350 milioni di visualizzazioni per “Stronger”, video uscito 10 anni fa che accompagna il secondo singolo estratto dall’album “Graduation”. Nel videoclip sono tantissimi i riferimenti al film d’animazione giapponese “Akira”. Doppio disco d’oro in Italia, la canzone ha superato le 7 milioni di copie vendute negli Stati Uniti ed è stata nominata ai Grammy Awards.

Gold Digger Uscito ad agosto 2005, “Gold Digger” vede la partecipazione di Jamie Foxx e ha collezionato finora oltre 254 milioni di visualizzazioni. È il secondo singolo proveniente dall’album “Late Registration” (2005) e contiene dei sample da “I Got a Woman” di Ray Charles. Il video mostra Kanye West e Jamie Foxx cantare su uno sfondo giallo e bianco contrapposti a immagini di ragazze con sfondo rosso.

Mercy Oltre 204 milioni di visualizzazioni per il video di “Mercy”, canzone che vede la collaborazione di Big Sean, Pusha T e 2 Chainz. La canzone, pubblicata il 3 aprile 2012, funge da singolo principale della compilation Cruel Summer. Il video altamente stilizzato mostra tutti e quattro i rapper presenti nella canzone, insieme ad altri artisti che compaiono come cameo. I protagonisti cantano le loro strofe e grazie ad un grande lavoro di montaggio sembrano scomparire e comparire dietro i muri. La canzone ha ricevuto due nomination come Best Rap Song e Best Rap Performance ai Grammy Awards.

Flashing Lights "Flashing Lights" è un singolo tratto dall’album “Graduation” e con la collaborazione di Dwele oltre ad ulteriori parti cantante di Connie Mitchell degli Sneaky Sound System. Kanye West ha scritto e coprodotto la canzone con Eric Hudson. Sono stati realizzati tre video separati per "Flashing Lights" con quello trasmesso in televisione come terza e ultima versione. Co-diretto da Spike Jonze, il video è interamente girato al rallentatore e vede come protagonista una donna che si spoglia dopo essere uscita da un veicolo. Kanye West appare nel cofano imbavagliato e terrorizzato.