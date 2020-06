Good Times di Ghali in testa all'EarOne Airplay Radio: sesta settimana

Good Times di Ghali è per la sesta settimana al primo posto della chart EarOne Airplay Radio

Un 2020 sempre più nel segno di Ghali e della sua Good Times. Il brano si conferma un fenomeno inarrestabile e colleziona ulteriori riconoscimenti: già certificato Disco di Platino, per la sesta settimana Good Times è al primo posto della chart EarOne Airplay Radio, rimanendo la canzone più trasmessa dalle radio italiane, oltre ad essere in vetta alla classifica singoli FIMI/FGK. Il brano parla dell’importanza della spensieratezza, dei Good Times, appunto, e in questo momento storico assume ulteriori significati diventando un messaggio di speranza e resistenza