Arriva la Confusione di Krikka Reggae (feat Sud Sound System): VIDEO

Confusione è il nuovo singolo della Krikka Reggae, storica formazione lucana, che rinnova la collaborazione con i Sud Sound System in un brano scritto tempo fa ma che sembra nato perraccontare la condizione emotivadi questo momento. QUI IN ANTEPRIMA IL VIDEO ACCOMPAGNATO DA UN TESTO ORIGINALE DELLA BAND

Il video del nostro ultimo brano vuol provare a tradurre in immagini una

sensazione che è stata dominante durante questa pandemia: ci siamo ritrovati infatti spesso confusi, vittime dei media dei social o di fake news che aggiungevano angoscia ad una già difficile situazione emotiva. Lo diciamo sempre: durante la quarantena il digitale ci ha salvati, è vero, ma ha anche mostrato con più forza tutte le nostre debolezze e dipendenze. Il video è stato realizzato con tecniche di animazione tradizionale frame to frame prendendo spunto dall’uomo massa del filosofo Ortega y Gasset che aveva predetto, già nel lontano 1929, come l’uomo, nella sua ricerca d’individualità, si stesse dirigendo ironicamente verso la perdita completa della propria identità. La vita in rete di questo secolo doveva essere la fine dell’uomo

massa, tuttavia assistiamo alla crescita di un controllo ancora più profondo dell'individuo, dove non solo i bisogni ma anche i pensieri più profondi possono essere indotti, per via del fatto che siamo costantemente connessi, e quindi sempre più esposti ad una possibile sostituzione della vera essenza dell’individuo. Come se non fossimo più persone costrette a consumare certi prodotti per essere accettati,

ma fossimo noi stessi un prodotto da vendere, per di più col rischio che la nostra stessa vita ci sfugga senza renderci conto del passare del tempo. L'idea delle illustrazioni è venuta fuori quasi per necessità, per ovviare alle problematiche che ci

imponeva il lockdown (Speciale Coronavirus). Oltretutto la tematica era incredibilmente attuale, e volevamo cercare di essere il più efficaci possibili nel messaggio da trasmettere. Così insieme a Martin e alla Mediterraneo Cinematografica abbiamo buttato giù l'idea, pensando di apparire negli smartphone, nelle tv, sui grandi schermi e di alternare quei momenti all'animazione, in modo da rafforzare ancora di più i concetti che volevamo esprimere.

Molti ci hanno detto che il testo del brano potrebbe sembrare fatalista ad un ascolto più superficiale ma in realtà è un testo di speranza, che ci parla di ripensare certe cose, certi abitudini, di provare a cambiare strada per vivere meglio. Nel video, contrariamente al testo del brano che vuole essere positivo, non si vede una luce in fondo alla strada, ma si mostra un mondo apocalittico di persone omologate, sotto

controllo, spersonalizzate fino a diventare degli scheletri (come nella scena del letto) con l’intento di provocare una reazione, di stimolare il bisogno d’interrogarsi su dove stiamo dirigendo il nostro futuro. Nonostante il periodo di isolamento forzato che stavamo vivendo, è stato divertente lavoraci: con delle go-pro siamo riusciti a filmarci tutti in modo abbastanza spartano, ognuno di noi è stato attore ed operatore allo stesso tempo e questo ha dato ancora più efficacia all'impatto visivo del videoclip. La presenza dei Sud Sound System nel videoclip, poi, ha arricchito tantissimo quello che avevamo in mente. E’ stato stimolante lavorare ancora una volta con loro. Per noi non sono solo ottimi artisti, sono proprio fratelli ormai. E sono stati fondamentali nella nostra crescita, sin dal principio, sin dalla scelta dell’uso del dialetto: usare quello del nostro paese, Bernalda, con tutta la forze espressiva che si porta dietro, unire questo linguaggio così antico e identitario ad una nuova reinterpretazione attraverso il reggae, è stato, ed è, il modo più naturale modo che potessimo avere per dare voce alla nostra musica.

Confusione

Krikka reggae feat Sud Sound System Video by Martín Caezza

Video Prodotto da Krikka Reggae & Mediterraneo Cinematografica

Brano prodotto da Lukania Sound Digital/Distr. Artist first

Music by Krikka reggae

Lyrics by Krikka reggae & Sud Sound System

Credits: Tataranno, Cammisa, Vaglio, Miglietta, Blasi, Di Biase, Russo

Prodotto presso il REDBULL Studio Mobile a Matera da Andrea “Sollo” Sologni; mixato da Ricky Rinaldi

presso Ohm guru Bologna; Mastering di Giovanni Versari presso La Maestà Studio