Luna Melis racconta la coppia in Mi dispiace tanto

Dal podio di X Factor 2018 al singolo Mi Dispiace Tanto...due anni a velocità supersonica per la giovanissima rapper sarda Luna Melis che questa volta esce dalla confort zone con una ballad intima, ipnotizzante che si avvale del featuring di Valerio Mazzei. Ne abbiamo chiacchierato al telefono.



Luna come hai vissuto queste settimane?

All’inizio è stato strano stare ferma per così tanto tempo e me la sono presa con calma, arrivavo da neanche una settimana ferma in due anni. Mi ha ispirato tanto la situazione, sono stata creativa nel periodo del lockdown (tutto sul coronavirus).

Hai scelto di tornare con una ballad.

L'obiettivo è dare speranza a chi ha dei sogni, a chi vuole raggiungere gli obiettivi prefissati. Ho raccontato come mi sono fatta spazio in questo mondo di pazzi. E' un incoraggiamento anche quando racconto i lati negativi. Voi avete visto solo una parte di me, io mi sono vissuta tutta e ora il timone lo manovro io. Ho 18 anni e giorno per giorno mi costruisco il futuro.

Sei così decisa anche nella tua quotidianità?

Sono una persona grintosa anche nella vita privata, mi piace avere tutto sotto controllo. Questo mi porta a non mollare mai. La disorganizzazione mi manda fuori di testa. Sono estroversa.

Ma anche la tua stanza è impeccabile?

La mia stanza resta disordinata per un massimo di un giorno poi mi da fastidio. Mi indispone stare nel caos.

Il mondo della musica è un po' vago, va in direzione opposta alla tua.

A 18 anni sto pagando il mio contrappasso in un mondo di indecisi e di indecisioni.

E' anche un ambiente tra i più maschilisti in assoluto.

Guarda io sono sempre stata me stessa, non ho mai creato un personaggio, le maschere prima o poi cadono. La mia musica è per il mio piacere in primis. Poi che piaccia anche ad altri mi rende felice. Non penso ad apparire in un certo modo per piacere alla gente. Non sarei credibile e non so fingere.

Eccoci a Mi dispiace tanto.

Si basa su fatti che mi sono accaduti da pochissimo, sentivo l'esigenza di esprimere queste sensazioni, il bisogno di cantarle.

Rimpianti?

Non ho rimpianti negli ultimi due anni della mia, se mi guardo indietro sono contenta di quello che ho fatto. E se non lo ho fatto è perché non era il momento.

Hai collaborato con Chadia Rodriguez in Donna Domani.

Ammetto che prima avevo pregiudizi sull’ambito femminile della musica. Lavorare con lei mi ha aiutato a credere di più nel girl power. E' una genuina collaborazione tra amiche.

Dopo avere partecipato a X Factor come concorrente ci sei tornata per condure il X Factor Daily 2019.

Tornare nello stesso ambiente in vesti diverse e dovere accompagnare i concorrenti che hanno fatto quello che io facevo un anno prima è stato bellissimo ma strano. Ho dovuto ambientarmi nel nuovo ruolo, compreso stare davanti alla telecamera in un certo modo: l'impostazione, il copione, le battute. Non ci ho messo molto a sentirmi a mio agio anche grazie al team di lavoro. Era lavorare in famiglia. Andavo con gioia al lavoro.

Prossimo step?

Non so se esce un altro singolo, ci sono altri progetti ma bisogna valutare bene vista la situazione.

E dal punto di vista personale?

Potrei dire che ho voglia di tornare a Milano perché è la mia seconda casa, ma soprattutto vorrei andare a trovare tutti i miei amici!