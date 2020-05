La mitica Dolly Parton, un’icona della musica statunitense, ha pubblicato una canzone riguardante questo indimenticabile periodo di quarantena da coronavirus: ecco When Life Is Good Again, un vero e proprio inno alla vita

Dolly Parton, un’artista che ha letteralmente fatto la Storia della musica statunitense, ha appena pubblicato una canzone riguardante questo indimenticabile (che lo si voglia o no!) periodo di quarantena da coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Ecco When Life Is Good Again, una dolce ballad che è un vero e proprio inno alla vita, che, dopo questo momento di paura e inquietudine, tornerà a essere bella:

"We'll make it through this long dark night; Darkness fades when faced with light; And everything's gonna be alright" (supereremo questa notte buia; l'oscurità scompare al cospetto della luce; e ogni cosa alla fine andrà bene) canta Dolly, e noi non possiamo che fidarci di lei. L'artista, amatissima e seguitissima negli U.S.A., ha rivelato di aver scritto questa canzone, una vera e propria ventata di necessario ottimismo, durante la quarantena, ma questa non è stata l'unica iniziativa messa in atto in questo momento così particolare.