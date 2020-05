Concerti sul divano con Pausini, Ligabue, Nek, Pezzali e Pino Daniele

In un’estate in cui la musica live sarà la grande assente, Warner Music Italy ripropone 5 grandi concerti pop del passato per far rivivere le emozioni, l’energia e la spettacolarità di alcuni degli eventi più importanti degli ultimi anni.

Questo festival musicale virtuale farà compagnia molti fan per tutto il mese di giugno sul canale Youtube di Warner Music https://www.youtube.com/user/WarnerMusicIT e con scadenza settimanale verranno trasmessi, a partire dalle ore 18.00, il live di Laura Pausini del 2007 a Sansiro, proprio nel giorno dell’anniversario del concerto che l’ha consacrata la prima donna a esibirsi allo stadio milanese, il primo concerto di Ligabue a Campovolo nel 2005, quello di Pino Daniele del 1993 con le esibizioni effettuate a Cava de' Tirreni il 22 e il 23 maggio, il live del 2008 di Max Pezzali che racchiude le immagini registrate durante i concerti tenuti a Milano, Genova, Roma e Treviso, e il concerto di Nek registrato a Milano l’8 maggio del 1997 in cui presenta tutti i suoi grandi successi degli inizi della sua carriera in una dimensione live ricca di energia ed atmosfera.