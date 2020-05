Coronavirus, Music day in streaming dal Colosseo per le discoteche

Si chiama Colosseum Music Day l'iniziativa promossa dal dj e producer romano Emanuele Inglese. Un live stream che accompagnerà, dalle 19 alle 21 di domenica 31 maggio, tutti quelli che vorranno rivivere l'esperienza della discoteca direttamente in casa. L'evento offrirà anche l'occasione per raccogliere fondi in favore della Croce Rossa Italiana

Se le persone non possono andare in discoteca, allora la discoteca andrà da loro. Per un paio di ore, domenica 31 maggio, si potrà ballare direttamente dalla propria casa, la musica suonata dal dj Emanuele Inglese. Sulla scia di quanto già ideato da Bob Sinclair a Parigi e David Guetta a Miami, il produttore e artista romano regalerà un paio di ore di musica da discoteca. La cornice scelta è quella suggestiva del Colosseo. L'evento sarà anche l'occasione per richiamare l'attenzione del governo sulla sorte dei lavoratori dei locali notturni e dei clubbing musicali italiani, ancora bloccati dalle misure per il contenimento del nuovo coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LE GRAFICHE) Nell'arco della serata sarà organizzata anche una raccolta fondi in favore della Croce Rossa Italiana, in prima linea durante l'emergenza Covid-19.

Colosseum Music Day

"Colosseum Music Day" è il titolo del live-dj-stream che verrà accompagnato dall'hashtag #torneremoasplendere, Emanuele Inglese sarà solo su una terrazza davanti al Colosseo - allestita con bracieri ardenti e statue della Roma imperiale - e si esibirà in un dj-set dove mixerà per due ore musica elettronica e house, tra rivisitazioni di brani famosi e nuove hit. Tutto questo sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social dell'evento, sulla pagina Facebook di Emanuele Inglese e sulle più importanti piattaforme social dei club di intrattenimento che supportano l'iniziativa.





Una categoria lasciata ai margini dell'emergenza

Secondo il dj, "il mondo del clubbing non deve essere dimenticato ma andrebbe considerato una necessità primaria per la nostra cultura e per i giovani". Inglese ha iniziato a esibirsi come dj a soli 16 anni e ha lavorato al fianco di Vladimir Luxuria negli anni d'oro di Muccassassina. Come dj-resident ha lanciato le one-night "Scandalo" e "Diabolika" per poi passare al "Cocorico'" di Riccione e in seguito girare, richiestissimo, per l'Europa: Berlino, Londra, Spagna, Svizzera e Canarie. Tra le sue produzioni musicali il successo internazionale "Saxtronic Love", il mix "Keep lost", la compilation "House People Vol.1" (Paprika Records) e "Stoned Age EP" (Fahrenheit Records)