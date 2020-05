Brian May ha rischiato la vita: "Ho avuto un infarto"

Un lungo filmato sul suo profilo Instagram per raccontare quanto accaduto, queste le parole di Brian May: "Sono stato molto vicino alla morte"

Brian May si è raccontato nel corso di un lungo video sul suo profilo Instagram. Il celebre chitarrista dei Queen ha parlato al pubblico dei problemi di salute avuti recentemente.

Brian May: “Pensavo di essere un tipo in salute”

Brian May, classe 1947, ha dichiarato di aver rischiato la vita per un infarto: "Sono stato molto vicino alla morte”. Nel corso del filmato il chitarrista ha raccontato di dolori iniziali dovuti ad alcuni problemi alla schiena che hanno poi portato alla scoperta di tre arterie occluse: "Pensavo di essere un tipo in salute, ho una buona pressione sanguigna, un buon ritmo cardiaco e mi tengo in forma, andando in bicicletta, non solo, seguo una buona dieta, senza molti grassi”.

Brian May: “È una lezione che ho dovuto imparare”

In seguito il chitarrista dei Queen (qui le foto più belle del gruppo) ha assicurato tutti sulla sua salute ricordando anche la necessità di prendersi cura di se stessi: “Questo è quello che mi è accaduto, è una lezione che ho dovuto imparare, tutti noi dobbiamo prenderci cura di noi stessi quando arriviamo all’autunno della nostra vita e quello che sembra essere un cuore sano, potrebbe non esserlo, bisogna controllarsi costantemente. Sono davvero grato, tanto, di avere ancora una vita da vivere”.

Infine Brian Harold May, questo il nome all’anagrafe, ha concluso: “Sono curioso di sapere le vostre reazioni a questa storia, ma sto bene, non c’è motivo di preoccuparsi, non mandatemi messaggi di compassione, sto bene, al limite di congratulazioni”.

Poche settimane fa il cantante aveva sorpreso il pubblico con un’esibizione in streaming sulle note della cover “You Are The Champions” raccogliendo fondi da destinare alla lotta contro il COVID-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).