Il Festival Puccini 2020 a Torre del Lago si farà

La 66esima edizione avrà un programma rimodulato nel rispetto dei protocolli stabiliti per far fronte all'emergenza coronavirus. Tre le nuove produzioni: Tosca, Madama Butterfly e Gianni Schicchi

Il Festival Puccini di Torre del Lago (Lucca) si farà questa estate. La conferma è stata data ieri. Un'edizione, la 66esima, dal programma rimodulato nel rispetto dei protocolli stabiliti per l'emergenza Covid ( LO SPECIALE ). Tra i protagonisti ci saranno Stefania Sandrelli e Stefano Massini. Ospite d'onore sarà Antonio Pappano con l'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, in concerto il 28 luglio. Tre le nuove produzioni: Tosca, Madama Butterfy e Gianni Schicchi oltre a nuove composizioni ispirate a Tosca commissionate dal direttore artistico Giorgio Battistelli a giovani compositrici italiane.

Il programma così rimodulato dal direttore artistico Giorgio Battistelli comprende la messa in scena di tre titoli pucciniani, con tre nuove produzioni: Tosca, sotto la direzione del maestro Alberto Veronesi, Madama Butterfly e Gianni Schicchi per 6 recite a cui si aggiungono concerti di musica sinfonica, eventi speciali e la rassegna nel Giardino di Paolina. La programmazione annunciata prima dell'emergenza Covid, compreso il debutto alla regia di Sandrelli con la Tosca, sarà rinviata all'edizione dell'anno prossimo, in programma dal 16 luglio al 22 agosto 2021. Per chi ha acquistato i biglietti per i titoli del cartellone precedentemente annunciato sul sito, e attraverso i canali social della Fondazione saranno fornite tutte le indicazioni per beneficiare dei voucher e delle speciali promozioni.