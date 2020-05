Fedez, il nuovo singolo è Problemi Con Tutti (Giuda): il testo

Dopo la collaborazione con Cara in “ Le Feste di Pablo ”, subito numero uno nella prima settimana di uscita, Fedez pubblica il nuovo singolo “ Problemi Con Tutti (Giuda) ”. Una sorpresa per tutti i fan del rapper che hanno scoperto della canzone grazie ad un post pubblicato su Instagram dove lo stesso Fedez ha fatto ascoltare un piccolo estratto. L’autore di “Cigno Nero” e “Magnifico” ha risposto così alla domanda “Quando torni a fare un po’ di rap?”, mandata da un follower. Il post è un video di pochi secondi con le prime parole della canzone. Il lockdown causato dal Coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ) ha dato nuovi stimoli a Fedez ( FOTO ) che dopo aver annunciato una pausa dalla musica, ha invece pubblicato a stretto giro due canzoni. Non si sa ancora se possa essere l’inizio dei lavori di un progetto discografico, ma nel frattempo il cantautore sembra aver ritrovato le giuste idee. “Paranoia Airlines” è l’ultimo album di Fedez , pubblicato nel 2019 e uscito dopo la lunga esperienza di successo con J-Ax e l’album “Comunisti col Rolex”.

Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 14 Mag 2020 alle ore 2:36 PDT

Il testo di “Problemi Con Tutti (Giuda)”

Ecco il testo di “Problemi Con Tutti (Giuda)”, nuovo singolo di Fedez registrato e prodotto direttamente da casa, nella sua cabina armadio allestita come piccolo studio:

Ad affittare il mio castello non diventi re

ma per carité, faccio piovere sul tuo vino demodé

non mi fotti neanche in casa tu rinasca me

sei Medioevo non rinasci me

mania tatuato in policromia

ho le vele quindi volo come Scampia

troppo zucchero sotto la moa mia lingua

Vai via vai via vai via maresciallo suvvia

quella roba non mia permette la domanda è mai stato alla Diaz?

ok non mi fido neanche dalla famiglia

non bevo se è già aperta la bottiglia

(ahi ahi ahi)

mi fanno le foto mentre muoio (ahi ahi ahi)

chissà come devo fare (ahi ahi ahi)

io vorrei sentirmi solo qui

per ogni Giuda un Gesù non perdere tempo a salvarmi ho

problemi con tutti, problemi con tutti

problemi con tutti

per ogni Giuda un Gesù per ogni bandito una macchina blu

no non è una macchina

i vetri non sono mai stati l’unica cosa fumé

mi dici le cose cattive abrasive ma dai e mi fanno ridere

sesso facile con il sesso debole

siamo tutti giochi di pote’

il tuo corpo sopra il mio parquet

sei venuta solo lacrime

(ahi ahi ahi)

mi fanno le foto mentre muoio (ahi ahi ahi)

chissà come devo fare (ahi ahi ahi)

io vorrei sentirmi solo qui

per ogni Giuda un Gesù non perdere tempo a salvarmi ho

problemi con tutti, problemi con tutti

problemi con tutti

per ogni Giuda un Gesù

non perdere tempo a salvarmi ho

problemi con tutti, problemi con tutti

problemi con tutti

per ogni Giuda un Gesù per ogni bandito una macchina blu.