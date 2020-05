Queen, su YouTube il concerto tributo a Freddie Mercury per l'OMS

Dal 15 maggio e per soli due giorni sarà possibile guardare su YouTube il concerto tributo a Freddie Mercury del 1992 per la sensibilizzazione sulla lotta all’AIDS. I Queen hanno deciso di rendere disponibile lo storico evento live sulla pagina YouTube della band per raccogliere fondi da donare all'Organizzazione mondiale della sanità impegnata a combattere la pandemia da Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Durante il concerto sarà infatti possibile effettuare donazioni, iniziativa già portata avanti da numerosi altri artisti. In questo caso per ogni dollaro donato durante lo streaming, YouTube effettuerà una donazione di 2 dollari nell'ambito della sua raccolta fondi in corso della Fondazione ONU Google / YouTube.

La storia del Freddie Mercury Tribute Concert

Il Freddie Mercury Tribute Concert si tenne il 20 aprile 1992 al Wembley Stadium di Londra e venne organizzato diversi mesi dopo la morte di Freddie Mercury. Lo spettacolo ha visto Brian May, Roger Taylor e John Deacon, gli altri membri dei Queen, suonare una serie di classici del gruppo accompagnati da artisti del calibro di David Bowie, Robert Plant, Roger Daltrey, Tony Iommi, James Hetfield, Seal, George Michael, Elton John, Axl Rose e Liza Minnelli. Lo spettacolo presentava anche esibizioni individuali di Metallica, U2, Def Leppard, Guns N 'Roses e Spinal Tap. I profitti del concerto hanno contribuito a lanciare il Mercury Phoenix Trust, che ha donato oltre 17 milioni di sterline a una miriade di progetti in 57 Paesi per dare un importante contributo nella lotta in corso contro l'AIDS. Il concerto venne trasmesso in mondovisione per una platea televisiva che supera il miliardo di persone in tutto il mondo.