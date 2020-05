Tiziano Ferro e la sua piccola Cenerentola moderna

Oggi, nel giorno in cui si festeggiano tutte le mamme del mondo, Tiziano Ferro (FOTO - LO SPECIALE) pubblica sul suo profilo Instagram una lettera che scalda il cuore, si tratta del tema scritto da una sua amica speciale: Vittoria, una bambina di otto anni che, con l'innocenza tipica della sua età, racconta di una "Cenerentola moderna" e nel farlo, riconosce nel cantante il suo Principe Azzurro. "Grazie per avermi visto come buon candidato a Principe Azzurro. La cosa più dolce che abbia letto negli ultimi giorni. Intelligenza, fantasia, ispirazione. È questa la generazione che ci salverà". Questo il commento di Tiziano Ferro.