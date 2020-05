Addio a Little Richard, uno dei padri del Rock 'n Roll

Little Richard, nasce il 5 dicembre del 1932 a Macon, in Georgia (USA) e diventa uno dei padri fondatori del rock and roll. L'artista è morto all'età di 87 anni. Lo riferisce Rolling Stone, citando un comunicato del figlio del musicista di 'Tutti frutti', Danny Penniman. La causa della morte non è stata specificata. Little Richard, il cui vero nome è Richard Danny Penniman, cresce in una famiglia molto religiosa e ha undici fratelli. E' ancora un ragazzo quando inizia a suonare il sassofono, è l'incontro con il produttore Robert Blackwell a cambiargli la vita.

Negli anni il musicista di Macon divenne celebre grazie al suo stile travolgente al piano e al suo look trasgressivo nell'America conservatrice degli anni '50. Tra i suoi pezzi storici, le hit, 'Long Tall Sally', 'Lucille' e 'Good Golly Miss Molly'.

Con il suo spirito ribelle e il genio creativo della sua arte, Little Richard ha profondamente influenzato la nascita e il successo del genere musicale a cui appartiene. Il suo talento visionario e sconfinato ne ha fatto “il vero re del rock'n'roll”, così come amava definirsi egli stesso.