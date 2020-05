Il rapper inglese Ty morto per coronavirus

Ty, artista di spicco dell’hip hop britannico, è morto a 47 anni a causa di complicazioni legate al coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Nominato ai Mercury Prize per l’album Upwards, il rapper 47enne era stato ricoverato in ospedale ad inizio aprile e poco dopo sotto indotto al coma farmacologico per aiutare il suo corpo a ricevere il trattamento appropriato. Dopo un netto miglioramento delle sue condizioni, Ty ha lasciato la terapia intensiva a metà a aprile ma aveva contratto la polmonite. Diane Laidlay, stretta collaboratrice del rapper, ha raccontato sui social le ultime ore di vita di Ty: “Le sue condizioni erano migliorate ma la scorsa settimana mentre era in ospedale aveva contratto la polmonite che ha peggiorato la sua guarigione e alla fine non è riuscito più a combattere. Siamo tutti devastati per la sua morte”.



La carriera del rapper Ty



Nato a Londra nel 1972, figlio di immigrati nigeriani, Ty ha pubblicato il suo album di debutto “Awkward” nel 2001 e attirando subito le attenzioni di critica e pubblico per il suo stile ben definito. “The Tale”, tra i brani più famosi della sua carriera, mise subito in mostra il suo talento per la narrazione e gli ha permesso di conquistare una larga fetta di fan. Due anni dopo esce “Upwards” e conquista una nomination ai Mercury Prize insieme a Amy Winehouse, Streets e Franz Ferdinand, questi ultimi vincitori poi del prestigioso premio. Dopo il grande successo di “Upwards”, Ty ha pubblicato altri tre album da solista, l’ultimo “A Work of Heart” è uscito nel 2018. Membro del The Hip-Hop Shakespeare Company, fondato nel 2009 dal rapper Akala, nel 2019 è stato anche l’artefice della nascita di un supergruppo hip-hop britannico chiamato Kingdem con i rapper Blak Twang e Rodney P. Nel corso degli anni ha anche collaborato con De La Soul, Soweto Kinch e Roots Manuva.