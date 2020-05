.Dopo il successo riscosso dai primi due weekend con focus sulle star emergenti del rap e del pop, questa settimana Apple Music Italia supporta 6 nuovi talenti indie: Gazzelle, cantautore romano multiplatino dal sound ricercato e arrangiamenti minimali; Eugenio In Via Di Gioia, band rivelazione a Sanremo 2020 con un repertorio innovativo nei suoni e nei testi; Carl Brave, artista produttore diventato uno dei simboli di Roma con i suoi beat travolgenti e le canzoni manifesto; Fast Animal and Slow Kids, introspettivi e musicalmente rudi, fra punk e rock in continua evoluzione; Viito, duo in perfetto equilibrio fra canzone d’autore e il nuovo pop italiano con una forza comunicativa che non passa inosservata; Wrongonyou, fra chitarre acustiche, una timbrica unica che è la sua cifra stilistica e un sound internazionale.

Il secondo fine settimana ha proposto i Pinguini Tattici Nucleari reduci dal travolgente successo all’ultimo Festival di Sanremo grazie alla loro ironia dirompente, Mr. Rain con il suo romanticismo intriso di malinconia e grande attenzione alle parole, Gaia la trionfatrice dell’ultima edizione di “Amici” dotata di una voce sensuale e un pop ricco di suggestioni internazionali, Margherita Vicario, raffinata e al tempo stesso decisa, rappresentante di una femminilità musicale che non ha paura di esprimersi, Canova nuova band in attesa di consacrazione grazie a uno stile in bilico fra sarcasmo ed emotività, Federica Carta e la sua evoluzione in giovane donna esplosiva, decisa e consapevole come emerge dalle sue ultime produzioni musicali.

Il focus del primo weekend era sulle star emergenti del rap: Frah Quintale, artista di punta dell’etichetta indie Undamento con il suo mix unico di r&b e falsetto; Dani Faiv, nuovo esponente di punta della celebre Machete Crew grazie a un flow originale e ai testi dissacranti; Madame la più apprezzata voce femminile hip hop dotata di una capacità unica di raccontare l’adolescenza senza filtri; Il Tre, uno dei nomi più caldi della scena romana per il suo extra beat e la forte attitudine live sul palco; Boro Boro, da X Factor alla consacrazione della sua street credibility grazie alla sua freshness e un tocco di trap; Random, polistrumentista di Napoli che ha saputo distinguersi per l’approccio crudo e una capacità di raccontarsi sempre originale. Questi sei artisti sono senza dubbio fra i nomi più hot della scena rap a siamo orgogliosi di proporre la loro musica a tutti i fan del genere urban su Apple Music.