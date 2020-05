Joey, in Dovrai canta la bellezza di essere se stessi

Un salto nel passato di dieci anni. Ha appena compiuto 25 anni (il 7 maggio) Giorgia Bertolani in musica Joey e col suo singolo Dovrai torna ai suoi 15 anni, a quella stagione dove molti adolescenti si sentono incompresi e incompiuti. In Dovrai lo racconta con consapevolezza e denota una importante maturazione artistica passata anche attraverso X Factor. E ora si porta a casa la collaborazione e la stima di Achille Lauro. Abbiamo chiacchierato al telefono.





Giorgia stai affrontando un isolamento creativo e di stallo?

Ho uno spazio mio in garage, si fa quel che si può. Non sono mai uscita e l'ispirazione è altalenante.

Quello che stiamo vivendo condizionerà la musica nel futuro prossimo?

Dal mio punto di vista non è cambiato molto, io ho bisogno di impulsi di vita, di comunità per scrivere cose concrete.

Perché hai scelto di tornare con Dovrai?

Non ne potevamo più di aspettare, siamo stati fermi tantissimo. Ho avuto problemi organizzativi prima della tragedia che il mondo sta vivendo. E' il pezzo giusto per ritornare in forma.

In più hai un ospite fantastico.

La partecipazione di Achille Lauro mi ha indotto a uscire col botto. Non ci sono altri motivi. Con lui è venuto tutto molto naturale, è partecipe, ascolta i lavori ed esprime il suo parere. Io lo pensavo per un altro pezzo, ma quando ha ascoltato Dovrai mi ha detto: perché non farlo insieme?

Un altro pezzo?

Questo era già pronto come altri perché doveva uscire l’album.

Ti capita spesso di finire le sigarette nel momento sbagliato come dici nel ritornello?

Ho adottato un nuovo metodo. L'idea di non sapere quando si torna realmente in pista inquieta, mi sembra la promessa eternamente incompiuta del famoso lunedì prossimo. Per rispondere alla tua domanda ne compro più pacchetti e so di averli a disposizione anche se non li uso. Ma sapere che ci sono tranquillizza.

I tuoi video hanno una impostazione cinematografica.

Ho studiato recitazione per un anno e sono tanto appassionata, ho fatto anche piccoli ruoli in film amatoriali. Mi piace cambiare atteggiamento.

L'Italia guarda con diffidenza chi lavora su più fronti dell'arte.

E' vero, manca il riconoscimento del valore artistico. Ci sono tanti artisti che sanno fare più cose ma non vengono valorizzati. Non c’è la visione di arte in senso unico, perché le discipline sono diverse, .settoriale: puoi studiare danza, canto, recitazione ma non c'è una scuola globale.

Un tuo singolo era Non pregherò più ora dici Mio Dio te ne freghi anche di me: in cosa credi?

C’è una voglia proprio forte di essere legata in modo spirituale alla natura e all’energia che da lì deriva. Ho voglia di scoprire quello che va oltre il tangibile, ma le risposte non arrivano e c’è l’impazienza. Non pregherò più è agnostica.

Hai idea sull'uscita del disco?

Non ne abbiamo ancora. Vedremo come si evolve la situazione e cosa converrà fare.

Come tieni i rapporti con gli amici?

Non faccio l'aperitivo al pc, mi irrita. Non abuso di videochiamate.

Hai scremato gli amici?

Ho avuto un anno difficile e quindi una scrematura di amici forte la ho fatta. Ne ho pochi e veri. Tanti con la quarantena si sono auto-esclusi mentre si sono rafforzati i rapporti veri.

La prima cosa che farai quando potrai uscire?

Andare a bere qualcosa al bar. Chiacchierare con gli amici davanti a un bicchiere di vino.

Arriverà un video di Dovrai?

Sì e presto. E' pronto, lo ho fatto io in casa mettendo assieme cose che non ho utilizzati, lo definirei un patchwork di immagini.

Cosa ti resta del tuo X Factor?

Una crescita personale ed emotiva. Mi sono costruita una buona base. E poi il confronto col pubblico, un pubblico così non lo vedi tutti i giorni.