Dark Polo Gang, la tracklist del nuovo mixtape "Dark Boys Club"

Il trio della trap italiana sta per tornare sul mercato con un nuovo mixtape intitolato “Dark Boys Club”. Dopo averne annunciato l’uscita, attesa per venerdì 8 maggio, la Dark Polo Gang ha reso nota anche la tracklist ufficiale: 10 brani ricchi di collaborazioni, in cui al fianco di Tony Effe, Wayne Santana e Pyrex spiccano i nomi di Salmo, Ketama, Tedua, Capo Plaza e tantissimi altri artisti della scena rap e trap italiana.

“Dark Boys Club”: la tracklist del nuovo mixtape firmato DPG

Manca pochissimo al ritorno della Dark Polo Gang, che a un anno di distanza da “Trap Lovers Reloaded” sta per pubblicare “Dark Boys Club”. Il mixtape, in uscita venerdì 8 maggio e già disponibile in pre-save su Spotify, conterrà brani inediti registrati in studio nei mesi precedenti all’inizio del lockdown, ma anche qualche canzone nata in casa durante la fase 1 del periodo di emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE – LA MAPPA). Secondo quanto anticipato alla stampa, “Dark Boys Club” sarà un ritorno alle origini, “tra beat crudi e strofe dalla metrica affilata. Le sonorità delle nuove tracce riprendono le line della trap più street che lì ha contraddistinti e fatti conoscere nei primi anni della loro carriera proprio grazie a diversi mixtape”. Tra i 10 brani che compongono “Dark Boys Club” sono presenti tantissime collaborazioni coi nomi di punta del rap e della trap italiana: in “Savage” Pyrex e Wayne cantano con Tedua, mentre in “Pussy” sentiremo Tony insieme a Salmo e Lazza, e ancora in “Dark Love Gang” troviamo Pyrex con Ketama, in “Amiri Boys” Tony in duetto con Capo Plaza e in “Biberon” la Dark Polo Gang al completo con DrefGold e Anna per una produzione firmata Sick Luke e Charlie Charles. Ecco la tracklist completa del mixtape “Dark Boys Club”, con tutte le collaborazioni traccia per traccia:

Dark – Dark Polo Gang (prod. Sick Luke e Youngotti) Gang – Dark Polo Gang (prod. Youngotti) Savage – Pyrex, Wayne e Tedua (prod. Sick Luke e Chris Nolan) Pussy – Tony, Lazza e Salmo (prod. Andry The Hitmaker) Dark Love Gang – Pyrex e Ketama (prod. Ketama) Amiri Boys – Tony e Capo Plaza (prod. Sick Luke) No Stupid – Wayne, Samurai Jay e Boro Boro (prod. Youngotti e Kermit) 4L – Tony e Mambolosco (prod. Sick Luke) Biberon – Dark Polo Gang, DrefGold e Anna (prod. Sick Luke e Charlie Charles) #Freetraffik – Tony, Pyrex, Traffik e Oni One (prod. Sick Luke)

Le ultime collaborazioni della Dark Polo Gang

Il loro fortunato “Trap Lovers”, primo album pubblicato per una major (Virgin Records/Universal Music Italia) e già disco di platino, è uscito a settembre 2018. Da allora, nel 2019, è uscita una riedizione del disco intitolata “Trap Lovers Reloaded” con l’aggiunta di sette inediti tra cui i singoli “Sex On The Beach” e “Gang Shit” in featuring con Capo Plaza. Lo scorso autunno sono usciti i rispettivi singoli “Bassotto” di Tony Effe e “Glock” di Wayne Santana in feat. con DrefGold e Giaime, mentre a febbraio 2020 è uscito “Loco”, brano del trapper spagnolo Kidd Keo con la collaborazione della Dark Polo Gang. Tra i featuring più recenti della Gang c’è quello di Pyrex, che ha preso parte al nuovissimo singolo di Ghali “Cacao”, pubblicato lo scorso 1 maggio su tutte le piattaforme digitali.