Da Sting a Jennifer Lopez, concerto in streaming contro il Covid-19

Concerto in streaming a New York per la lotta contro il Covid-19. Grandi artisti in lista, da Sting a Jennifer Lopez

Il mondo della musica si è da tempo messo all’opera per raccogliere fondi per la lotta contro il coronavirus (AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Al tempo stesso non sono mancati gli artisti che hanno deciso di incrementare la propria presenza social, così da dare conforto ai propri fan, intrattenendoli. Svariati i concerti in streaming, spesso improvvisati. Basti pensare anche ad esempi italiani, come Tommaso Paradiso che ha deciso di deliziare i propri vicini di casa con “Non avere paura”, cantata sul proprio balcone.

Sono però in programma anche eventi ben organizzati, che mettono insieme, seppur virtualmente, svariati artisti. È questo il caso del “Rise up New York!”. Un mega concerto organizzato dal network “iHeartMedia”, insieme con “Robin Hood”, organizzazione benefica.

Concerto a New York contro il Covid-19

Il mega concerto virtuale si terrà il prossimo 11 maggio. Avrà inizio alle ore 19, il che vuol dire l’1 di notte in Italia. Sarà trasmesso da svariati network, come la “Cnbc”, “iHeartMedia” e “SiriusXM”.

Un gran numero di stelle della musica internazionale vi prenderanno parte. Ecco le principali:

Bon Jovi

Sting

Billy Joel

Jennifer Lopez

Barbra Streisand

A loro si aggiungeranno altri grandi personaggi del mondo dello spettacolo, da Robert De Niro a Spike Lee, fino a Jimmy Fallon. Soltanto uno dei tanti eventi realizzati e in programma. Bon Jovi ha infatti da poco preso parte a “Jersey 4 Jersey”, concerto online che ha riunito grandi star originarie del New Jersey, tra le quali Bruce Springsteen e Halsey.

Sting ha invece preso parte all’edizione straordinaria del Concerto del Primo Maggio di Roma. Si è esibito in un video dal suo studio, cantando “Don’t stand so close to me”, dei Police, inviando un saluto a tutti i fan italiani.