Quest’anno, per la prima volta, il Concerto del Primo Maggio non si terrà in diretta da Piazza San Giovanni. L’emergenza dovuta al Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha costretto gli organizzatori a rivedere il format: tanti saranno i collegamenti, e diverse le esibizioni all’Auditorium Parco della Musica di Roma o in altre location speciali.

Tra i partecipanti all’evento ci sarà anche Nicola Savino, come ha lui stesso annunciato a “Deejay chiama Italia”. Anticipando che si esibirà insieme a Bugo.

Ma chi è Nicola Savino?

Nicola Savino, la carriera in radio

Nato a Lucca il 14 novembre 1967, Nicola Savino è un conduttore radiofonico e televisivo, un autore e un imitatore.

Nato da padre ingegnere foggiano e da madre farmacista cosentina, comincia a lavorare nel 1984 nell’emittente locale Radio Sandonato. Gira radio e discoteche, e si propone come regista a numerosi network radiofonici: nel 1989 viene scritturato da Radio Deejay, per curare la regia di “W Radio Deejay” (all’epoca condotto da Fiorello e Marco Baldini) e poi di “Baldini Ama Laurenti”.

Dopo una breve parentesi a Radio Capital nel 1995, nel 1996 torna a Radio Deejay: è l’anno d’esordio di “Deejay chiama Italia”, la trasmissione di Linus. Poiché il conduttore interpella più volte Savino sui fatti del giorno, e i radioascoltatori iniziano ad amare quegli scambi di battute, gli interventi di Nicola al microfono si fanno sempre più frequenti. Fino a che, nel 1999, diventa a tutti gli effetti co-conduttore del programma.

Nicola Savino in tv e al cinema

Ma non ha successo solamente in radio, Nicola Savino. Se ai microfoni è un bravissimo imitatore (a “Ciao Belli” porta in scena Javier Zanetti, Giampiero Galeazzi, Berlusconi, Enrico Ruggeri), in tv lavora come autore per “Festivalbar” dal 1996 al 2004 e per “Le Iene” (dal 1998 al 2002).

Non solo: conduce “Zelig Circus” (2003) e “Zelig Off” (2004), collabora dal 2003 al 2009 con “Quelli che il calcio” insieme a Simona Ventura, presenta “Sky Cine News” e interpreta “Una poltrona per due” con Alessia Ventura dal 2004 al 2008.

Nel 2009 e nel 2010 conduce “Colorado Cafè”, nel 2010 presenta “Matricole & Meteore” con Juliana Moreira, nel 2011 sostituisce Simona Ventura a “L’isola dei famosi”. Dopo le conduzioni alla Rai, nel 2017 torna a Mediaset. Qui, dal 2018, conduce “Le Iene” con Alessia Marcuzzi.

Parallelamente, colleziona qualche piccolo ruolo al cinema: è nel cast di “Agente matrimoniale” e di “Mi fido di te” con Ale e Franz. Nel 2016 doppia il bradipo Flash nel film “Zootropolis”, nel 2018 il coniglio Peter Rabbit in “Peter Rabbit” e nel sequel “Peter Rabbit 2 - Un birbante in fuga”.

Nicola Savino è sposato dal 2009 con Manuela Suma, mamma di sua figlia Matilda.