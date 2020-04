Willie Peyote, "Algoritmo" è il nuovo singolo con Shaggy

Willie Peyote ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Algoritmo” in collaborazione con Shaggy e che vede la produzione di Don Joe e Kavah. La canzone uscirà l’1 maggio e nasce dal lavoro collettivo di più artisti, infatti per la stesura del testo Willie Peyote ha collaborato anche con Michael Lorenzelli, aka Lince, rapper della scena underground torinese. Il flow del rapper torinese è stato apprezzato tantissimo da Shaggy che ha subito accettato di partecipare al progetto dando vita a questa inedita collaborazione. Lo stesso Willie Peyote ha annunciato l’uscita del brano: “In questo periodo di assoluta emergenza per l’Italia, numerosi sono i settori a rischio, quello dello spettacolo è sicuramente tra quelli più in difficoltà e sarà l’ultimo a poter ripartire, date le necessarie e imprescindibili misure di sicurezza”. Il rapper prosegue poi spiegando che l’unico modo per non fermarsi sia effettivamente non fermarsi e annuncia il nuovo brano: “Per questo io e gli artisti coinvolti in questo progetto abbiamo deciso di dare un segnale pubblicando ‘Algoritmo’ nel giorno della Festa dei Lavoratori facendo quello che ci riesce meglio e quello che è di fatto la nostra professione, ovvero la musica”.

Il tour rinviato

A fine marzo Willie Peyote ha rinviato definitivamente il tour previsto nei club italiani. Dopo aver posticipato i concerti di un mese, i live di Milano, Bologna, Firenze e Roma sono stati spostati all’autunno e si terranno a ottobre. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli, in alternativa è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di Ticketone. “Sappiamo che la voglia di muovere il culo sotto un palco può essere tanta, per questo cercheremo di rivederci all’aperto per il “Tourdegradabile”, ma come potete immaginare anche su quello si naviga a vista”, queste le parole di Willie Peyote che annuncia il rinvio del tour. Queste le nuove date del rapper torinese, tutte già sold out in prevendita:

1 ottobre Firenze, Tuscanyhall (recupero data del 13 marzo, già posticipata al 4 maggio)

2 ottobre Roma, Atlantico (recupero data del 12 marzo, già posticipata al 5 maggio)

8 ottobre Bologna, Estragon (recupero data del 7 marzo, già posticipata al 14 aprile)

9 ottobre Bologna, Estragon (recupero data dell’8 marzo, già posticipata al 15 aprile)

11 ottobre Milano, Alcatraz (recupero data del 4 marzo, già posticipata al 6 aprile)

12 ottobre Milano, Alcatraz (recupero data del 5 marzo, già posticipata al 7 aprile)

La canzone “Ogni giorno alle 18”

Rispettando la sua scelta di non fermarsi, Willie Peyote ha dato il suo contributo all’iniziativa “Teniamoci Stretti” componendo la canzone “Ogni giorno alle 18”. Si tratta di un riassunto ironico di ciò che accade in Italia dalle 18 in poi fin dall’inizio del periodo del lockdown per evitare il diffondersi del Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA). Un rap nudo e crudo come nello stile dell’artista che conclude il brano con la frase potente e che fa riflettere “Non conosciamo l’empatia, figuriamoci a distanza”.