di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



E' nata tra Los Angeles e Londra e in isolamento, si intitola Living in a Ghost Town ed è il nuovo inedito dei The Rolling Stones, Lo hanno scritto Mick Jagger e Keith Richards ma ci hanno lavorato anche Charlie Watts e Ronnie Wood; a loro si sono aggiunti Darryl Jones e Matt Clifford. Da qualche giorno c'erano dei rumors sul fatto che gli Stones potessero far uscire un brano, ovviamente solo in streaming e in download, ma sulla data nessuna ipotesi. Entro fine mese era l'opzione più accreditata. E poi, sul far della sera di questo caldo, assolato e solitario 23 aprile ecco Living in a Ghost Town.



Fa parte dei brani cui la band stava lavorando prima che la pandemia ci chiudesse in casa ed è stata scelta proprio per il significato che racchiude: "Tra tutte le canzoni in fase di preparazione questa è quella che più mi tornava in mente da quando c'è stato il lockdown -ha commentato Mick Jagger- e che rispecchia questa epoca. Ci abbiamo lavorato in isolamento e spero che vi piaccia". Keith Richard aggiunge che dietro c'è una storia iniziata un anno fa a Los Angeles proprio in preparazione del disco nuovo e che ora non era più il caso di attendere per farla uscire. Charlie Watts dice che "questa canzone cattura uno stato d'animo e io spero che la gente che la ascolti la apprezzi". Infine Ronnie Wood ringrazia i fan per tutti i messaggi che la band ha ricevuto in queste settimane: speriamo che questa traccia dalla melodia inquietante vi piaccia".



Ascoltate il brano e guardate il video