Anna, esce il remix di "Bando" con Madman e Gemitaiz

Dopo il grande successo di “Bando”, la giovane Anna si prepara a lanciare un remix del suo singolo di debutto e che le ha permesso di infrangere numerosi record. In questo nuova versione ci saranno anche Madman e Gemitaiz, due degli artisti rap più importanti della scena musicale italiana. “Bando” è diventato un autentico tormentone restando ai vertici delle classifiche digitali e ufficiali per ben due mesi. Il brano ha permesso ad Anna di essere l’artista più giovane a conquistare per tre settimane il primo posto in classifica. Sono oltre 19 milioni gli streaming sulle piattaforme musicali e il successo ha superato anche i confini nazionali. Il brano è stato infatti inserito in oltre 280 playlist nel mondo, ennesima dimostrazione di un brano che ha catturato l’attenzione di tanti appassionati all’estero.

Il successo all’estero di “Bando”

“Bando” è entrato nella classifica Viral di Spotify in Danimarca, Francia, Stati Uniti (con un picco alla posizione n.2), Svizzera, Austria, Finlandia, Canada, Svezia, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Singapore e Taiwan. Oltre all’Italia, la canzone è in programmazione radiofonica anche in Francia, Danimarca, Finlandia, Svezia e Svizzera ma con il remix potrebbero aggiungersi ulteriori Paesi. “Bando” ha letteralmente bruciato le tappe e dopo sole quattro settimane dalla sua uscita, grazie al tam tam sui social, ha conquistato il terzo posto di Spotify Italia, la n.1 della Spotify Viral Italia, la n.5 della Global Viral di Spotify, la n.4 di Apple Music e la n.2 di Shazam, per poi sbarcare anche all’estero raggiungendo la quarta posizione nella classifica Global di Spotify.

La storia di Anna e la collaborazione con Gemitaiz e Madman

Anna ha realizzato sia la copertina originale che quella del remix di Bando. Classe 2003 e proveniente da La Spezia, ha iniziato creando cover di brani famosi in particolare quelli di Nicki Minaj, vero punto di riferimento. “Bando” è il suo primo singolo e nasce inizialmente dal rifacimento di un beat su Youtube. Dopo aver risolto i problemi di copyright, la canzone è stata prodotta dalla Virgin e il proprietario del beat, Soulker, ha concesso i diritti permettendo l’esplosione del brano. Per Gemitaiz e Madman, all’anagrafe Davide De Luca e Pierfrancesco Botrugno, si tratta dell’ennesima collaborazione in coppia. La grande esplosione mediatica arriva nel 2014 con il disco “Kepler” ed è continuata poi nel 2019 con il nuovo album a doppia firma intitolato “Scatola nera”. Il disco contiene 12 tracce e vede la partecipazione di Marracash, Guè Pequeno, Salmo, Mahmood, Venerus, Priestess, Tha Supreme e Giorgia