La vincitrice di X-Factor 2019 all’esordio per Sony Music, in attesa del primo album. Continua a leggere e scopri di più.

Scocca l’ora del debutto vero e proprio per Sofia Tornambene. La giovanissima artista civitanovese uscirà infatti venerdì 24 aprile con il singolo “Ruota panoramica”, il primo per la Sony Music Italy, la casa discografica con la quale aveva siglato un contratto dopo la vittoria a X Factor dello scorso dicembre. Il brano è stato prodotto da Michele Canova Iorfida, che negli anni ha accompagnato diversi talenti tra cui Giusy Ferreri, Marco Mengoni e Francesca Michielin. «Non vedo l’ora possiate ascoltarlo», ha scritto Sofia sui suoi canali social lanciando il pezzo. La canzone è già disponibile per il preorder su Spotify.

Chi è Sofia Tornambene, figlia d’arte

Nata a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, nel 2003, Sofia Tornambene in arte Kimono (dalla sua passione per il karate), studia e suona pianoforte, chitarra e batteria. Il suo amore per la musica è nato grazie al padre Giovanni, musicista jazz molto apprezzato anche oltre i confini nazionali: ha lavorato con gente come Danilo Rea e Ramberto Ciammarughi, oltre ad aver calcato i palchi di Aarhus, in Danimarca. Ha raccontato di essere stata attratta dal palcoscenico fin da bambina. Aveva solo 3 anni, infatti, quando è salita sul palco per cantare “Marilù” accanto al padre. Da circa tre anni si impegna anche nella scrittura, raccontando nelle canzoni le sue esperienze personali. I gusti musicali di Sofia spaziano da Michael Jackson e Freddie Mercury a Billie Eilish, mentre tra gli artisti italiani apprezza Elisa. Nel 2019 arriva la prima grande occasione: la partecipazione a Sanremo Young, dove si classifica al terzo posto dietro a Tecla Insolia e Eden. Nel talent condotto da Antonella Clerici ha l’occasione di duettare con artisti affermati come Povia e Shade, ma il successo vero arriva a X Factor, cui partecipa nel team di Sfera Ebbasta. Al talent show di Sky Uno presenta il suo inedito “A domani per sempre”, con un testo a detta dei giudici molto maturo, dal momento che l'ha scritto a soli 14 anni.

Il testo di “Ruota panoramica”

Sofia ha voluta fare un piccolo regalo ai suoi fan svelando già il testo completo di “Ruota panoramica”. Eccolo:

Siamo le cose che ci dimentichiamo

Virgole che mettiamo quando non parliamo

Sento il vento in gola quando prendo fiato

Voglio solo urlare una canzone a caso

Come te non so più cosa rispondere

Siamo diventati un soprammobile

Mettiamo punti ovunque per andare a capo

Poi torniamo indietro

Solo per contare

Quante stelle ha il cielo

(Prova a dirmelo)

Quando è tutto nero

(Quando è tutto nero non so cosa vedo)

Sono sola in una giungla

Con il tempo che non passa

Quindi inventati una scusa

Oppure una domenica

Che sia solamente nostra

Portami sopra una ruota panoramica

Da cui si vide anche l’America

Mi ricordo

Come facevi tu quando aspettavamo

Un tramonto una festa un treno in ritardo

Quando nessuno di noi rompeva il ghiaccio

E tu urlavi una canzone a caso

Che non conoscevo

(Ma ti conoscevo)

Quindi sorridevo

(Sembrava tutto vero quando sorridevo)

Sono sola in una giungla

Con il tempo che non passa

Quindi inventati una scusa

Oppure una domenica

Che sia solamente nostra

Portami sopra una ruota panoramica

Da cui si vede anche l’America

Ohohohohoh

Da cui si vede anche l’America

Da cui si vede anche l’America.