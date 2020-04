Salmo e Dani Faiv, il nuovo singolo è "Cioilflow"

Il nuovo singolo di Dani Faiv si intitola “Cioilflow” e vede la collaborazione di Salmo. L’uscita del brano è prevista venerdì 17 aprile 2020, ma è già disponibile il pre-save nella library di Spotify. Non è la prima volta che i due rapper lavorano insieme: a giugno 2019 è uscito il loro remix di “Wow”, brano originale di Post Malone, inserito in “Machete Mixtape 4”. Nello stesso mixtape Salmo e Dani Faiv hanno cantato insieme a Jack The Smoker in “Orange Gulf” e con Nitro in “FQCMP”. La loro collaborazione più recente risale a dicembre 2019 ed è “Charles Manson (Buon Natale 2)”, canzone realizzata con Nitro e Lazza (ideale seguito di “Buon N***** Freestyle, pubblicata nel 2013 da Salmo insieme a Gemitaiz e MadMan), inserita come inedito nell’album “Playlist Live” di Salmo. La produzione del nuovo singolo “Cioilflow” di Dani Faiv è stata affidata a Strage.

Dani Faiv: chi è il promettente rapper di La Spezia

Dani Faiv, classe 1993, nasce a La Spezia ma coltiva la sua passione per il rap a Milano. È in questa città che conosce Jack The Smoker, alias Giacomo Giuseppe Romano, che nota i suoi brani e lo prende sotto la sua ala. “The Waiter”, l’album d’esordio di Dani Faiv, è uscito il 18 maggio 2017 per la Machete Empire Records, etichetta indipendente fondata nel 2012 da Salmo, DJ Slait, Enigma e Hell Raton come naturale evoluzione della Machete Production. Il titolo del disco rimanda alla vita di Dani Faiv, che prima di potersi dedicare completamente alla musica ha lavorato a lungo come cameriere.

Salmo: posticipato in autunno il “Playlist World Tour 2020”

Questa primavera Salmo avrebbe dovuto prendere il volo fino ad oltreoceano per esibirsi nelle grandi metropoli con il suo “Playlist World Tour 2020”. A seguito delle disposizioni ministeriali volte a contrastare la diffusione della pandemia di Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA), la tournée è stata posticipata al prossimo autunno. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date. Salmo sarà protagonista sui palchi di sedici città negli Stati Uniti d’America e in Europa per il suo primo tour mondiale. Gli show prenderanno il via il 9 ottobre 2020 a Miami, Florida, fino all’ultima tappa a Monaco, in Germania, il 30 novembre 2020, passando per New York, Los Angeles, Losanna (Svizzera), Zurigo (Svizzera), Madrid (Spagna), Barcellona (Spagna), Parigi (Francia), Lussemburgo (Lussemburgo), Bruxelles (Belgio), Amsterdam (Olanda), Londra (Inghilterra), Stoccarda (Germania), Amburgo (Germania) e Lugano (Svizzera). Per il momento resta confermato il concerto evento allo Stadio San Siro di Milano, in programma per il 14 giugno 2020, così come la data allo Stadio Comunale di Bibione (Venezia) del 9 giugno. In linea con i prossimi decreti governativi ci potrebbero essere delle modifiche, vi invitiamo pertanto a restare aggiornati. Nel frattempo, ecco il nuovo calendario del “Playlist World Tour 2020” posticipato ad ottobre e novembre: