Reunion dei Take That: Robbie Williams duetta con Gary Barlow

Robbie Williams e Gary Barlow hanno dato vita a una reunion che ha subito conquistato il web. I due artisti inglesi si sono ritrovati per un duetto virtuale sulle note di "Shame ". Scopriamo insieme il video.

di Matteo Rossini

I Take That sono una delle boy band più famose nella storia della musica pop. Robbie Williams, Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen e Jason Orange hanno dominato le classifiche di tutto il mondo dando il via a una nuova ondata di musica britannica a partire dagli anni ’90. Take That: il successo Il debutto del gruppo avviene con il disco “Take That & Party” che conquista subito il favore del pubblico e della critica, tuttavia la vera affermazione mediatica arriva con il lavoro successivo “Everything Changes” che guadagna ben quattro dischi di platino per aver venduto più di un milione di copie soltanto nel Regno Unito. Negli anni successivi i Take That continuano a collezionare grandi successi grazie a singoli che entrano nella storia della discografia, tra questi l’iconico “Back for Good”. Dopo un periodo di pausa in cui i componenti hanno deciso di dedicarsi a progetti solisti, nel 2006 il gruppo si riunisce tornado al completo quattro anni dopo con il disco “Progress”, lanciato dal singolo “The Flood”.

Robbie Williams e Gary Barlow: il duetto sulle note di “Shame”

Oggi i Take That stanno continuando il loro percorso come trio costituito da Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen.

Gary Barlow e Robbie Williams (qui potete trovare le foto della moglie Ayda Field) hanno realizzato una reunion virtuale ottenendo immediatamente un grandissimo successo. I due artisti si sono esibiti sulle note di “Shame”, ovvero il loro duetto contenuto all’interno di “In and Out of Consciousness: The Greatest Hits 1990-2010”, il secondo greatest hits della voce di “Come Undone”.

Gary Barlow e Robbie Williams: il video della loro esibizione

Il video della loro performance è stato condiviso da Gary Barlow sul suo profilo Instagram che conta più di 620.000 follower, queste le sue parole: “Iniziamo la settimana alla grande! Mi spiace avervi fatto aspettare così tanto per questo. Sì, l’alchimia del duetto è ritornata. Grazie Robbie Williams per aver dedicato tempo a questo ritorno. Tantissimi abbracci, ovviamente virtuali. P.s.: come può essere che questa canzone abbia già dieci anni?”.

Nel giro di poco tempo il filmato ha fatto il pieno di like contandone al momento più di 75.000, simbolo del grande affetto del pubblico per i due artisti.