Un solo appuntamento oggi per #iosuonodacasa, l’iniziativa che vede coinvolti numerosissimi artisti italiani che hanno deciso di esibirsi live dai loro canali social. L’unico appuntamento ufficiale in cartellone è quello ormai abituale con il dj set dei Claudio Ciccone Bros, fissato per le ore 22 sulla pagina Facebook ufficiale dell’artista.

Chi sono i Claudio Ciccone Bros

I napoletani Claudio Ciccone Bros sono veterani della musica dance. Nascono artisticamente nel 1990 e sono tra i vincitori del United Rock for Europe di Ariccia, patrocinato da Rita Pavone & Teddy Reno. Calcano il palco assieme a nomi importanti come Edoardo Bennato e Francesco Baccini e sono ospiti al Roxy Bar di Red Ronnie. Nel 2000 si trasferiscono a Londra per tornare in Italia soltanto nel 2012. Nel 2014 esce il brano “I racconti di Ale”, pezzo deep-house presente nella compilation “Cafe’ do’ Friariell Vol.2” che registra il primo posto come Top Album su iTunes. Sono reduci dal successo del marzo 2016 con il brano “Il tango dell’amore”, che ha raggiunto la posizione numero 26 nella Top 100 House New Release di BeatPort.

#iosuonodacasa: i concerti via social dei prossimi giorni

Di fronte alla pandemia di coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA) la musica dal vivo ha prontamente risposto grazie ai mezzi tecnologici a disposizione, con forza e sensibilità verso questa drammatica emergenza sanitaria. Se i concerti non sono permessi fino a nuovo ordine, i live si spostano sui social con le dirette Facebook e Instagram direttamente dalle case degli artisti. #iosuonodacasa è l’hashtag che raccoglie le performance di coloro che vogliono aderire all’iniziativa, sollecitando il proprio pubblico a piccole donazioni per aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza coronavirus (Covid-19) dell'ospedale Niguarda di Milano. Attraverso il numero solidale 45527, concesso in uso dall’Associazione Nazionale Italiana Cantanti, è possibile dare il proprio contributo inviando un sms, la donazione ha il valore di 2 euro. Per chi preferisce chiamare da rete fissa, sempre attraverso il numero solidale al 45527, sarà possibile donare 5 o 10 euro. Se si vuole contribuire alla causa con un bonifico bancario (Banca Fideuram), queste le coordinate bancarie: IBAN IT 83 U032 9601 6010 0006 7281370 intestato a La Partita del Cuore Umanità senza Confini, con causale Terapia intensiva ospedale Niguarda. Ogni giorno è possibile assistere alle esibizioni live di diversi artisti, ecco il calendario dei concerti di #iosuonodacasa già fissati per i prossimi giorni: