Ogni giorno concerti diversi a cui poter assistere, ovviamente in live streaming sui social. La musica ha trovato il modo per raggiungerci e tenerci compagnia anche ora che dobbiamo restare isolati in casa per combattere la diffusione del Coronavirus. #iosuonodacasa è l’hashtag dell’iniziativa che raggruppa i tanti concerti in diretta social degli artisti italiani. Molti importanti nomi del panorama musicale hanno abbracciato questa idea di condivisione ad ampia distanza di sicurezza, tra cui Gianna Nannini, i Modà, Francesco Renga, Piero Pelù, Marco Masini, Ermal Meta, Emma, Elisa, Tommaso Paradiso e tanti altri.

Dietro la musica di #iosuonodacasa c’è anche un obiettivo importante e concreto, quello di aiutare l'ospedale Niguarda di Milano a gestire l’emergenza Coronavirus Covid-19. L’iniziativa ha attivato il numero solidale 45527 per la raccolta di donazioni al fine di aumentare i posti letto rianimazione (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili nell’ospedale milanese. Le donazioni possono essere effettuate per telefono, in modo semplice e istantaneo. Si può dare il proprio contributo inviando un sms dal valore di 2 euro al numero solidale 45527, mentre chi preferisce chiamare da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 o 10 euro.

I concerti via social di martedì 31 marzo: tutti gli artisti in live streaming

Tra le performance sui social in programma per la giornata di martedì 31 maggio c’è anche quella di Francesco Renga. Il cantante ha preso parte all’iniziativa sin dalle prime settimane di quarantena, lanciando su Instagram il suo “Aperitivo con gli occhiali”. Oltre a condividere la sua musica con il pubblico da casa, l’artista ha aderito alla campagna del Comune di Brescia per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza attuale. Francesco Renga ha più volte voluto sensibilizzare i fan sostenendo la raccolta fondi dell’AIL – Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, che quest’anno non potrà scendere in piazza per la vendita delle tradizionali uova di pasqua solidali. “Resto a casa ma salvo la ricerca”, questo il motto dell’AIL. L’appello di Francesco Renga è molto importante: «L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio ospedali e reparti in tutta Italia e a pagare il prezzo più alto potrebbero essere le persone più fragili: i pazienti che lottano contro una leucemia, un linfoma, un mieloma. Per questo AIL è in prima linea per garantire cure, assistenza, posti letto e personale specializzato a chi è a rischio due volte: per il Covid-19 e per un tumore. Non lasciamo da soli medici e pazienti in prima linea». Di seguito riportiamo il calendario concerti di #iosuonodacasa per la giornata di martedì 31 marzo: