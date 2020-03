Continua ad aggiornarsi, giorno dopo giorno, il calendario dell’iniziativa #iosuonodacasa, che raccoglie i concerti in diretta streaming di tantissimi artisti italiani. L’obiettivo comune, oltre a quello di condividere momenti di buona musica anche se a distanza, è la raccolta di donazioni per aumentare i posti letto rianimazione (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus Covid-19 all'ospedale Niguarda di Milano.

Effettuare una donazione è semplicissimo e per farlo basta un telefono. Si può dare il proprio contributo inviando un sms dal valore di 2 euro al numero solidale 45527. Per chi preferisce chiamare da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 o 10 euro.

#iosuonodacasa è diventato, in queste difficili settimane, un appuntamento per coloro che hanno voglia di un momento di condivisione che vede tornare protagonista la musica. Dopo l’entrata in vigore delle misure di contenimento che hanno costretto tutti i locali a chiudere i battenti, i concerti per ora possiamo vederli solo dietro allo schermo del nostro pc o smartphone. La pandemia di Coronavirus che ha gravemente colpito l’Italia ha messo in standby tutte le attività e i momenti di aggregazione sociale che per molti di noi erano una piacevole abitudine, ma per tanti altri una professione. Il mondo della cultura e dello spettacolo sta cercando di restare unito per farsi forza ed uscire il prima possibile da questo momento buio. Torneremo a sentire le vibrazioni degli strumenti da sotto palco, ma ora accontentiamoci dell’aiuto che la musica può darci anche solamente ascoltandola da casa.

Gli artisti in concerto via social lunedì 30 marzo per #iosuonodacasa

Tra gli artisti che si esibiranno lunedì 30 marzo uniti sotto l’hashtag #iosuonodacasa c’è anche Pierdavide Carone, che sui social ha più volte invitato i fan a restare a casa per uscire il più in fretta possibile dall’emergenza Coronavirus. Il cantautore, in questo periodo di quarantena, ha scritto una canzone presentata live al piano su Facebook. Questa la sua riflessione: «Sono giorni difficili, siamo quasi tutti chiusi in casa e forse anche in noi stessi, dico quasi perché ci sono tante persone coraggiose che vanno avanti per tutti noi, chi deve fare in modo che i supermercati e le farmacie siano ancora ben riforniti per farci andare avanti in questa emergenza, e soprattutto medici e infermieri che tra rischi di ogni genere aiutano le persone a guarire, mia mamma è infermiera in Emilia Romagna, e a lei va tutto il mio amore. Tutti gli altri, compreso me, non possiamo far altro che star fermi, ma già questo può aiutare molto, stando a casa possiamo aiutare la medicina a fare il suo corso. Io sto facendo così, e ieri, per la prima volta, sentendo alcune delle persone care, mi sono interrogato su quando potrò riabbracciarle, io vivo a Milano da solo, e in questi giorni non vedo nessuno, e a volte è alienante, ma è necessario. E come me, penso che in molti siano in questa situazione. In quale altro modo potrei essere utile io, in questa lotta globale? Tutto ciò che so fare è cercare le parole giuste.» Di seguito riportiamo il calendario aggiornato delle performance di #iosuonodacasa in programma il 30 marzo: