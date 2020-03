iosuonodacasa: i concerti live in streaming del 27 marzo

Nell’attesa di poter lentamente tornare alle proprie abitudini e svaghi, gli italiani hanno trovato il modo di unirsi, almeno virtualmente, grazie alla musica. Tantissimi artisti in queste settimane hanno preso parte all’iniziativa #iosuonodacasa: ogni giorno vengono trasmessi in live streaming, via social, concerti casalinghi di ogni genere. Molti i volti noti della musica italiana che stanno partecipando, tra cui Gianna Nannini, Alex Britti, i Modà, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Zucchero e tanti altri.

L’Italia resta unita di fronte all’emergenza Coronavirus che ha costretto milioni di cittadini in isolamento e quarantena nelle proprie case. Ovviamente anche il settore dello spettacolo ha risentito fortemente di questo stop che ha fermato le attività dell’intero paese. Dietro l’hashtag #iosuonodacasa troviamo tutta la forza della musica che in questi giorni difficili si è fatta sentire dai balconi dei palazzi, con i flash mob, e in diretta streaming sui social. Tutti i concerti in Italia sono stati sospesi fino al 3 aprile, e probabilmente questa restrizione dovrà essere ancora prorogata, così non possiamo ritrovarci stretti l’uno accanto all’altro sotto un palco, ma niente ci impedisce di ascoltare tantissimi artisti che ogni giorno si esibiscono dal vivo nei loro salotti.

#iosuonodacasa è un’iniziativa congiunta nata dalla collaborazione di diversi siti di informazione musicale: Rockol, All Music Italia, Frequenzaitaliana, Musicadalpalco, Newsic, Ondefunky, Onstage, Optimagazine. Un hashtag per dare la massima visibilità alle tante iniziative spontanee nate dagli artisti di tutta Italia. L’obiettivo più alto di questo progetto è sollecitare e raccogliere le donazioni degli “spettatori” attraverso il numero solidale 45527. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare, mentre da rete fissa è possibile donare 5 o 10 euro. I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti letto rianimazione (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus Covid-19 all'ospedale Niguarda di Milano.

I concerti #iosuonodacasa di venerdì 27 marzo: artisti e orari

La musica dell’ultimo weekend di marzo parte alle ore 16 di venerdì 27. Dopo l’appuntamento fisso con Paolo Vallesi, si esibiranno in diretta social altri cinque artisti: Osvaldo Di Dio, Giuseppe Anastasi, Cibo, MarcoBalto, per poi lasciare l’ultimo slot dello spettacolo a Marco Masini. Masini si è già esibito più volte via social a sostegno dell’iniziativa, anche affiancato da Giorgio Panariello. Nei prossimi giorni proseguiranno le esibizioni con molti ospiti: Modà, Piero Pelù, Pierdavide Carone e tantissimi altri. Ecco gli orari del 27 marzo in cui prendere in mano i cellulari e godersi un po’ di musica nella sicurezza delle proprie case: