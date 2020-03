One Republic, il nuovo singolo è “Better Days”: il testo

Di sicuro non c’è titolo più appropriato per questa fase storica. “Better Days”, i giorni migliori che aspettiamo con ardore in piena emergenza coronavirus, è il titolo del nuovo singolo degli One Republic, rilasciato mercoledì 25 marzo e che farà parte del prossimo album della band, “Human”, atteso per i prossimi mesi. Il brano stesso è ispirato all’esperienza del gruppo con il Covid-19, come raccontato ai media americani dal frontman Ryan Tedder. «Alcuni di noi sono stati in contatto con delle persone contagiate a Londra e sono finiti in quarantena qui a Los Angeles nel mio studio per due settimane. Con due canzoni ancora da finire per chiudere l’album, una di queste è diventata “Better Days”. Abbiamo scritto di esperienze reali ed eventi che ci sono accaduti: e questo è ciò che accade quando scrivi una canzone nel pieno di una crisi». Per il video che uscirà nelle prossime settimane la band ha chiesto la collaborazione ai suoi fans in maniera simile a quanto fatto alle nostre latitudini da Ghali: scaricando la app Cinebody e condividendo i video girati con la band, questa li inserirà nella clip. Gli One Republic hanno detto di preferire video da sopravvissuti o volontari che operano nell’emergenza, clip su come le persone restano connesse con amici e famiglia o su come gli animali tengono compagnia alle persone. Inoltre, una parte degli introiti del singolo saranno donati alla Covid-19 Relief Fund of MusicCares, ente benefico controllato dalla Recording Academy (l’organizzazione che conferisce ogni anno i Grammy Awards).

In Italia a ottobre

Gli One Republic erano attesi a Milano per il 6 marzo scorso per un concerto al Fabrique, ma ovviamente l’emergenza coronavirus ha fatto saltare la data. Niente paura, però: il gruppo ha già in calendario altre due date in Italia per il prossimo mese di ottobre: il 29 alla Kioene Arena di Padova e il 30 al Lorenzini District di Milano. I biglietti per entrambi i concerti sono in vendita sul circuito Ticketone con prezzi che partono da 52,90 euro.

Il testo di “Better Days”

Di seguito il testo completo di “Better Days”, il nuovo singolo degli One Republic:

Oh, I know that they’ll be better days

Oh, that sunshine ’bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that they’ll be better days

Waking up in California

But these clouds they won’t go away

Everyday is like another storm, yeah

I’m just trying not to go insane

Yeah, in the city shining so bright

So many dark nights, so many dark days

But every time I feel the paranoia

I close my eyes and I pray

Oh, I know that they’ll be better days

Oh, that sunshine ’bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that they’ll be better days

Been waking up to a new year

Got the past a million miles away

I’m waking up with a new fear

But I know it’ll wash away

Whatever you do don’t worry ’bout me

I’m thinking ’bout you, don’t worry ’bout us

‘Cause in the morning everything can change, yeah

And time will tell you it does

Oh, I know that they’ll be better days

Oh, that sunshine ’bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that they’ll be better days

Better days (Better days)

Better days (Better days)

May we never ever shed another tear for today

Cause’ oh I know that there’ll be better days

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that they’ll be better days.