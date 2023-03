Primavera, oggi è il suo primo giorno: tutte le canzoni da dedicare

Da Put Your Records On a Here Comes the Sun fino a Maledetta Primavera di Loretta Goggi: sette canzoni sulla stagione della rinascita da "cantare" a chi si ama

La primavera, col suo calore, col suo senso di rinascita, della natura e della vita, è fonte di ispirazione per l'arte da sempre. Basta pensare alla Primavera del Botticelli. La musica non fa eccezione. L’aria frizzante ci porta fuori dal letargo invernale e risveglia emozioni e ricordi. Sono tanti i cantanti che le hanno dedicato una canzone. Da Frank Sinatra a Ella Fitzgerald, passando per Pino Daniele e The Beatles. Ecco sette canzoni sulla primavera da dedicare. Ho semplicemente da ascoltare.

Put Your Records On – Corinne Bailey Rae

Maledetta primavera – Loretta Goggi

Primavera – Marina Rei

Questa primavera – Pino Daniele

Here Comes the Sun – Beatles

Stop Bajon – Tullio De Piscopo

Cervo a primavera – Riccardo Cocciante

Put Your Records On – Corinne Bailey Rae

Una hit senza tempo, Put Your Records On, nella quale Corinne Bailey Rae descrive la pace interiore primaverile. Uscita nel 2006, ha avuto due Nomination ai Grammy Awards ed è diventata un enorme successo commerciale sia in Europa che negli Stati Uniti.

Maledetta primavera – Loretta Goggi

Questo eterno brano di Loretta Goggi descrive le fasi dell'amore come se fossero stagioni. Disco d’oro quando i dischi d'oro erano davvero tali, il brano ha ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo del 1981 (vinse Alice con Per Elisa) ed è considerato tutt'oggi il brano di maggior successo dell'artista romana. Inizialmente Maledetta Primavera era stato pensato come sigla del nuovo programma di Loretta Goggi. Il brano, nel tempo, è stato reinterpretato da numerosi artisti e inciso in diverse lingue.

Primavera – Marina Rei

La Primavera risveglia cuori e passioni nel brano di Marina Rei. Pubblicato nel 1997, il brano è una cover di You to Me Are Everything dei The Real Thing. Divenne un tormentone nonche uno dei brani più rappresentativi della carriera di questa artista. Primavera vinse anche La rassegna Un Disco per l’estate.

Questa primavera – Pino Daniele

Pino Daniele ricorda un amore passato ma mai dimenticato in Questa primavera. Uscito nel 1993 è un brano che fa parte dell’album Che Dio ti benedica. La primavera accende nel cantautore napoletano il ricordo di un amore e si chiede dove sia e se si è dimenticato di lui. Struggenti, nella loro bellezza, questi versi: in questa primavera l'Europa cambierà la gente è più sincera la pace arriverà il nostro amore vola tra il fumo e i bignè nei bar del centro e allora io penso ancora e te il nostro amore sona forse un vecchio refrain che resta in testa e allora tu cantalo per me questa primavera a te mi fa' penzà. Speriamo che l'idea dell'Europa che cambia e della pace che arriverà sia un concetto che diventa realtà.

Here Comes the Sun – Beatles

Con Here Comes the Sun The Beatles esaltano il sole primaverile, che scaccia gli inverni dell’anima. Pubblicata nel 1969, è stata scritta da George Harrison che venne ispirato da una giornata trascorsa nel giardino della villa di Eric Clapton. Il brano venne registrato senza l’apporto di John Lennon ma resta uno dei più amati della discografia dei Fab Four. Fa parte dell'udicesimo album in studio dei ragazzi di Liverpool, Abbey Road.

Stop Bajon – Tullio De Piscopo

Trascinante e originale, il brano Stop Bajon si basa su un rap ante-litteram in napoletano scritto da Pino Daniele. Il brano ha riscosso tantissimo successo all’estero e all’epoca diventò una hit da discoteca che ha consacrato la fama di uno dei migliori batteristi italiani. Fa parte dell'album Acqua e Viento del 1983.

Cervo a primavera – Riccardo Cocciante

Nel 1980 Riccardo Cocciante inizia il suo sodalizio artistico con Mogol. Nasce l’album Cervo a primavera con il singolo omonimo che entra di diritto tra le canzoni più importanti della discografica del cantautore. “Io rinascerò cervo a primavera” fa parte dell’immaginario collettivo del nostro Paese. Il brano è perfetto non solo per questa giornata ma per questo periodo perché nelle sue metafore mette l'energia per risorgere da una serie di errori che abbiamo commesso.