Maroon 5, le canzoni più famose

Hit da classifica, brani fondamentali per la loro storia musicale e collaborazioni di successo. La carriera dei Maroon 5 è stata segnata in maniera indelebile dal grande riscontro ottenuto con l’album “Songs About Jane”, ma il gruppo americano è uno dei pochi in grado di restare in voga per tanti anni e sorprendere sempre i loro fan. Adam Levine e soci hanno costruito una carriera invidiabile senza sacrificare il nucleo di ciò che li rende una grande band: la loro dedizione al cantautorato classico. Per celebrare il loro successo abbiamo selezionato sei canzoni tra le più famose:

Girls Like You (con Cardi B)

“Girls Like You” nata dalla collaborazione con Cardi B è stato uno dei brani di maggior successo nel 2018. Uscito come quarto estratto dal sesto album in studio “Red Pill Blues”, rappresenta la celebrazione perfetta delle donne grazie anche ad un video pulito con i cameo di tantissime celebrità. Una melodia accattivante, un successo commerciale indiscusso, ma soprattutto una canzone pop classica che fa perfettamente il suo lavoro.

Moves Like Jagger (con Christina Aguilera)

Un ipnotico groove di pop-dance che resta impresso nella mente, due grandi performance vocali e un testo ispirato intelligente ma allo stesso tempo semplice. “Moves Like Jagger” è un duetto di grande successo dei Maroon 5 con Christina Aguilera e un omaggio al frontman dei Rolling Stones. Il brano è stato il quarto singolo più venduto nel mondo nel 2011 con oltre 7 milioni di copie vendute.

Memories

L'improvvisa pubblicazione di “Memories” a settembre 2019 ha sorpreso ancora una volta tutti i fan del gruppo. Una canzone che ha tutte le caratteristiche per essere ricordata tra le più importanti della loro carriera. "Questa canzone è per chiunque abbia mai sperimentato la perdita. In altre parole, questa canzone è per tutti noi", queste le parole di Adam Levine che sottolineano come il brano sia dedicato al manager amico della band, Jordan Feldstein, morto nel dicembre 2017.

This Love

“This Love” è sicuramente il primo classico dei Maroon 5 che tutti ricordano. Adam Levine ha scritto il brano con il tastierista Jesse Carmichael ed ha conquistato il Grammy per la migliore perfomance pop. Un classico degli ultimi anni che racchiude pienamente lo stile del gruppo e che venne scelto come secondo estratto dal primo album in studio “Songs About Jane”.

She will be loved

Sempre dall’album di debutto “Songs About Jane” è tratto il brano “She will be loved”. Dopo l'enorme successo di "This Love", la canzone ha ulteriormente aumentato la fama del gruppo e cancellato l’etichetta di hit maker una tantum. “She will be loved” ha conquistato le classifiche di tutto il mondo dando ancora più risalto all’album “Songs About Jane”.

Makes me wonder

Uscita nel 2007, “Makes Me Wonder” è il primo estratto dal secondo album in studio “It Won't Be Soon Before Long”. Dopo l’incredibile successo ottenuto dal disco di debutto, i Maroon 5 erano chiamati alla prova decisiva e dimostrare di non essere un fenomeno passeggero. Il brano è stato il primo numero uno nella Billboard Hot 100 chart degli Stati Uniti e ha conquistato un Grammy Awards 2008 nella categoria miglior performance pop vocale di un duo o gruppo.