Coma_Cose, il 20 marzo esce l'EP "Due"

Il periodo forzato di quarantena che investe tutta l’Italia non ferma l’attività artistica dei Coma_Cose (le foto più belle del duo) che in attesa di ritornare a suonare dal vivo annunciano l’uscita di un nuovo progetto discografico. Il 20 marzo esce “Due”, un nuovo Ep prodotto da Asian Fake per Sony Music che rappresenta una sorta di B side artistico e segna l’ennesima crescita musicale del duo. Il nome dell’EP è stato spiegato dai Coma_Cose sul loro profilo Instagram: “DUE canzoni come le facce di una stessa medaglia: "GUERRE FREDDE" e "LA RABBIA". Abbiamo scritto i brani ben prima di queste settimane, era un periodo in cui questi SENTIMENTI ci sembravano solo nostri ma oggi, a riascoltarli nell’attesa che diventino di tutti, suonano in un modo imprevisto e la voglia di condividerli è ancora più grande. DUE come noi. DUE come noi e voi”.

I brani presenti nell’EP “Due”

Fausto Lama e California danno vita ad un EP composto da due brani. “Guerre fredde” è una ballad atipica, un invito a prendersi cura di sé stessi, mentre “La rabbia” ha un’atmosfera cupa e rappresenta una riflessione sulla possibilità di superare il dolore. L’EP “Due” arriva dopo l’uscita di un vinile nello scorso dicembre dal titolo “Fondamenta” e pubblicato a tiratura limitata. All’interno sono presenti sei brani che raccontano la storia dei Coma_Cose: “Cannibalismo”, “Golgota”, “Deserto”, “Jugoslavia”, “PostConcerto” e “Nudo Integrale”. Tutti i brani non sono mai stati pubblicati su supporto fisico. Intanto il duo è apparso anche in “Feat.”, l’ultimo album di Francesca Michielin, progetto costruito sulle collaborazioni artistiche intraprese dalla cantautrice. Insieme a lei i Coma_Cose hanno inciso il brano “Riserva Naturale”.

La carriera dei Coma_Cose

Il progetto Coma_Cose nasce nel 2017 quasi per gioco quando Fausto Zanardelli (in arte Fausto Lama) e Francesca (in arte California) pubblicano su YouTube “Cannibalismo”, brano intenso e provocatorio che offre spunti di riflessione sulla società moderna. Fausto, classe ’81, era entrato nel mondo della musica con lo pseudonimo di Edipo e inciso quattro album tra il 2010 e il 2015. Francesca è invece nata come DJ, ma non ha mai pubblicato lavori discografici prima del suo incontro con Fausto. Il loro album di debutto “Hype Aura” è uscito nel 2019 ed è composto da nove brani tra i quali i singoli “Mancarsi”, “Via Gola” e “Granata”. “Due” è il secondo EP dei “Coma_Cose” dopo “Inverno Ticinese” uscito nel 2017 e che contiene i brani “Anima Lattina”, “Pakistan” e “French Fries”.