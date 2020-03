Michele Bravi, l’uscita del nuovo album è rinviata ad aprile

Anche Michele Bravi fa slittare l'uscita del suo nuovo disco. “La geografia del buio” sarebbe dovuto uscire il 20 marzo e invece viene posticipato al 17 aprile, per la situazione d'emergenza legata al coronavirus in Italia. «Stiamo attraversando un momento molto delicato per il nostro Paese – ha scritto il giovane cantautore – io e tutta la mia squadra abbiamo preso la decisione di posticipare l’uscita del disco al 17 aprile salvo nuove contingenze e sviluppi. La musica non si ferma mai ma è giusto porre la dovuta attenzione a un problema che ci sta coinvolgendo tutti e procedere uniti verso la risoluzione. Il mio pensiero ora è rivolto a chi sta affrontando questa emergenza in prima linea e a chi ne è direttamente coinvolto. Facciamo il possibile per seguire quanto le autorità ci chiedono e rimaniamo a casa per tutelare i nostri affetti e la nostra comunità. Siamo forti».

“La geografia del buio”

“La geografia del buio” sarà il terzo album di Michele Bravi. Era stato lo stesso vincitore della settima edizione di X Factor ad annunciarlo sui suoi canali social nelle scorse settimane anticipandone anche la copertina. «Avere le parole per dire il caos non salva da niente ma almeno disegna il labirinto. La geografia del buio è un racconto attraverso la ferita del mondo. Una perdita di aderenza dal reale e il tuffo in un’oscurità – ha aggiunto – che racchiude in sé la violenza della vita e riscopre nell’amore l’unica salvezza. Un amore che non combatte il male ma che aiuta a disegnarne la geografia». Non era ancora stata resa nota la tracklist, mentre il disco era già in pre-save su diverse piattaforme online.

La carriera di Michele Bravi