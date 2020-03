Toccherà anche la piccola Fordongianus il tour estivo di Niccolò Fabi. Il borgo nell’Oristanese ospiterà anche la prossima estate il Dromos Festival e il cantautore romano sarà l’headliner dell’edizione 2020 nella data del 5 agosto nella suggestiva location della Antiche Terme Romane. I biglietti saranno presto in vendita sul circuito Ticketone: prezzi di 25 euro in poltronissima, 20 in poltrona e 15 in piedi (più diritti di prevendita).

Il tour estivo di Niccolò Fabi

La data in Sardegna va ad aggiungersi al già ricco cartellone del tour estivo di Fabi, che porterà in giro per l’Italia il suo ultimo disco “Tradizione e tradimento”. Gli show teatrali hanno riscosso un enorme successo, registrando il sold out per tutte le date in calendario. Il tour estivo 2020 prenderà il via il prossimo 24 giugno dalla splendida cornice del Teatro Romano di Ostia Antica, in occasione del Rock in Roma. Il cantautore romano tornerà protagonista sui palchi della penisola per la stagione estiva, esibendosi insieme ai suoi compagni di viaggio in prestigiose e storiche location del nostro Paese e nelle principali rassegne musicali dell’estate. Con lui sul palco gli amici e colleghi Roberto Angelini (chitarre, ARP e cori), Pier Cortese (chitarre, Ipad e cori) Alberto Bianco (basso, chitarre e cori) Daniele “mr coffee” Rossi (synth, piano e moog) e Filippo Cornaglia (batteria, elettronica e glockenspiel). Quello che dovete aspettarvi è un live intenso ed emozionante, in cui trovano il giusto equilibrio anche le sperimentazioni sonore che caratterizzano l’ultimo album del cantautore romano, “Tradizione e tradimento”, uscito l’11 ottobre 2019. Ecco le date già annunciate per il tour estivo 2020:

Mercoledì 24 giugno – Roma, Teatro Romano di Ostia Antica, Rock in Roma

Venerdì 26 giugno – Fiesole (FI), Teatro Romano, Estate Fiesolana

Sabato 27 giugno – Verona, Teatro Romano, Rumors Festival

Venerdì 10 luglio – Bologna, Parco delle Caserme Rosse, Sequoie Music Park

Sabato 11 luglio – Grugliasco (TO), Gruvillage

Giovedì 16 luglio – Napoli, Arena Flegrea

Venerdì 24 luglio – Sarzana (SP), Piazza Matteotti

Sabato 25 luglio – Cesena, Rocca Malatestiana, Acieloaperto

Domenica 26 luglio – Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale, Tener-A-Mente

Mercoledì 5 agosto – Fordongianus (OR), Antiche Terme Romane, Dromos Festival

Sabato 8 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Mavù, Locus Festival

Giovedì 10 settembre – Milano, Circolo Magnolia

Il Dromos Festival

In programma nel consueto periodo della prima quindicina di agosto, Dromos celebra quest’anno la sua edizione numero 22 sotto il titolo “Tentazioni”; un tema da affrontare seguendo la prospettiva suggerita da uno dei più noti aforismi di Oscar Wilde: “Posso resistere a tutto tranne che alla tentazione”. Quelle di Dromos saranno, come sempre, soprattutto tentazioni musicali, con il jazz a fare la parte del leone; ma non solo, perché l’arte contemporanea, la fotografia, il cinema, la letteratura, troveranno ancora una volta il giusto spazio nel vasto cartellone del festival con la partecipazione di artisti di caratura internazionale, nazionale e regionale, per una pluralità di generi e stili musicali e artistici in una sintesi ideale tra dimensione globale e locale. Tanti gli artisti di spicco passati negli anni scorsi dal festival sardo: da Fiorella Mannoia a Giovanni Allevi passando per Danilo Rea e Raphael Gualazzi.