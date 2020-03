The Weeknd, le canzoni famose

Con più di 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, l’artista canadese The Weeknd è tra i cantanti R&B più famosi. Abel Makkonen Tesfaye, questo il vero nome dell’artista, è considerato da pubblico e critica tra i maggiori esponenti del genere e ha conquistato tra gli altri tre Grammy Award, otto Billboard Music Award, due American Music Awards e un MTV Europe Music Awards. Con il brano “Earned It” ha pure sfiorato la vittoria di un premio Oscar, infatti ha ricevuto una candidatura come miglior canzone originale per la colonna sonora del film “Cinquanta sfumature di grigio”. Una grande soddisfazione per The Weeknd che ha iniziato a scrivere canzoni a 17 anni. Dopo l’incontro con The Noise e Jeremy Rose, forma il gruppo The Weekend, poi cambiato in The Weeknd rimuovendo una "e" quando è passato alla carriera solista. La scelta nasce per ragioni di copyright. Nel 2010 attira l’attenzione dei media con alcune tracce pubblicate su Youtube e che vedono la partecipazione di Drake. A marzo 2011 arriva il primo mixtape poi dopo altri due progetti discografici si dedica all’attività live. Nel 2012 pubblica Trilogy, raccolta dei precedenti lavori e con l’aggiunta di tracce inedite. Dal 2013 al 2019 escono “Kiss Land”, “Beauty Behind the Madness”, “Starboy” e “My Dear Melancholy”, mentre a marzo 2020 è il turno “After Hours”. Tutti i progetti discografici ottengono un successo planetario grazie anche a hit come “Can’t Feel My Face” e “Starboy”. Per conoscere meglio The Weekend, ecco le cinque canzoni più famose della sua carriera:

Can’t Feel My Face

The Hills

Starboy

I Feel It Coming

Blinding Lights

Can’t Feel My Face

“Can’t Feel My Face” è stato il primo brano di The Weeknd a conquistare il primo posto negli Stati Uniti. Ha ottenuto due nomination ai Grammy Awards. La critica ha accostato la canzone alle opere di Michael Jackson, sottolineando la bravura dell’artista nella capacità di avvicinarsi alle sonorità del Re del Pop. “Can’t Feel My Face” ha raggiunto il primo posto negli Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Danimarca, Irlanda e Sudafrica. Infine Rolling Stone l’ha classificata come la migliore canzone del 2015.

The Hills

“The Hills” è arrivata pochi mesi dopo “Can’t Feel My Face” e ha conquistato il primo posto negli Stati Uniti spodestando il precedente singolo di The Weeknd. Un cambio al vertice che ha permesso all’artista di raggiungere Taylor Swift in questo particolare record. “The Hills” è il secondo singolo dal secondo album in studio, “Beauty Behind the Madness”. I critici hanno descritto la canzone come “una oscura, quasi discordante meditazione su lussuria, droghe e fama”.

Starboy

La collaborazione con i Daft Punk dà vita a “Starboy”, singolo di successo dell’album omonimo. È tra i brani più famosi e importanti della carriera di The Weeknd ed ha raggiunto la cima alla classifica Billboard dopo una lunga scalata. The Weeknd ha affermato di aver contattato i Daft Punk attraverso amici comuni nella scena musicale canadese e di essere stato invitato in uno studio a Parigi, in Francia, per lavorare con loro.

I Feel It Coming

Sempre dalla collaborazione con i Daft Punk è nata “I Feel It Coming”. In realtà il lavoro tra l’artista canadese e il duo francese si è instaurato proprio per questa canzone poi successivamente è arrivata “Starboy”. “I Feel It Coming” è stata nominata “Song of the Year” ai BMI R & B / Hip Hop Awards del 2018. Secondo quanto dichiarato dallo stesso The Weeknd, il testo della canzone è nato in circa un’ora.

Blinding Lights

“Blinding Lights” è il secondo singolo tratto dal quarto album “After Hours”. Uscito nel 2019 sta scalando le classifiche mondiali come ormai da tradizione. È l’ennesima canzone di The Weeknd che conquista critiche positive e vendite nel tempo diventando hit a mesi di distanza dalla pubblicazione. Ad oggi ha raggiunto il numero uno in diciotto paesi in tutto il mondo, tra cui il Regno Unito, dove è diventato il primo singolo numero uno dell’artista. Negli Stati Uniti, la canzone ha finora raggiunto l’ottava posizione della Billboard Hot 100.