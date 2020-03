Emma, il nuovo singolo è Luci Blu: il testo

Scritto da Simone Cremonini e Davide Simonetti, “Luci blu” è il nuovo singolo di Emma Marrone e terzo estratto dell’album “Fortuna” dopo “Io sono bella” e “Stupida allegria”. Una ballad che la cantante ha descritto così: “Al primo ascolto non avevo capito questa canzone, e poi ho intuito il perché. Mi devasta e a tratti, secondo me, svela anche una fragilità e una dolcezza che io stessa non credevo di possedere. C’era tutto io e te e quelle luci blu, poche parole infilate bene in una ballad che spero faccia emozionare”. “Luci blu” è anche la canzone preferita di Tiziano Ferro tratta dall’album di Emma, una grande soddisfazione per la cantante che nel 2020 ha anche debuttato al cinema con “Gli anni più belli” diretto da Gabriele Muccino.

Emma Marrone (qui le foto più belle della cantante) sarà in concerto il 25 maggio all’Arena di Verona per una data evento già sold out. Dal mese di ottobre partirà invece il Fortuna Live Palasport 2020 dove eseguirà dal vivo i brani del nuovo album e i suoi più grandi successi. Queste le date del “Fortuna Live Palasport 2020”:

3 ottobre: JESOLO – Pala Invent (data zero)

5 ottobre: MILANO – Mediolanum Forum Di Assago

10 ottobre: ROMA – Palazzo Dello Sport

13 ottobre: FIRENZE – Nelson Mandela Forum

16 ottobre: NAPOLI – Pala Partenope

17 ottobre: BARI – Pala Florio

20 ottobre: CATANIA – Pala Catania

23 ottobre: BOLOGNA – Unipol Arena

24 ottobre: TORINO – Pala Alpitour

Il testo di “Luci Blu”

Questo il testo di “Luci Blu”, nuovo singolo di Emma Marrone tratto dall’album “Fortuna”:

Girano così

le cose sai com'è

che sembra puoi far tutto

e invece non puoi fare niente

io ancora non ce l'ho

la pillola del tempo

che se la prendo torno

torno e mi risveglio da te

Ma ci resto fino a quando non ho capito dove sbaglio

finchè non ho imparato a renderti felice

finchè non ho imparato a renderti felice

E ti prenderò in braccio

senza stringere troppo

per non farti male

per non farti male

ma abbastanza da non farti cadere giù

E si accendono le luci blu

che facciamo l'amore

poi ti lascio andare

ciao

Mettiamola così

da oggi cambio tutto

e metto l'orizzonte

appeso come un quadro sopra il letto

e se voglio lo riguardo

perché non so immaginarlo perché non ho imparato a renderti felice

perchè non ho imparato a renderti felice

E ti prenderò in braccio

senza stringere troppo

per non farti male

per non farti male

ma abbastanza da non farti cadere giù

E si accendono le luci blu che

che facciamo l'amore

poi ti lascio andare

non c'è niente da dire

C'era tutto io e te e quelle luci blu

c'era tutto io e te e quelle luci blu

c'era tutto io e te e quelle luci blu

E si spengono le luci e tu

tu non volermi male

se ti ho lasciato andare

ciao

ciao

E si spengono le luci e tu

tu.