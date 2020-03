Subsonica, rinviate le prime cinque date del tour

Il coronavirus stoppa anche i Subsonica. La band torinese sarebbe dovuta partire da Padova il prossimo giovedì 5 marzo per la data inaugurale del “Microchip temporale Club Tour” e invece tanto il concerto all’Hall come altri quattro del ciclo di live sono stati posticipati. A darne annuncio è stata la stessa band sui propri canali social. «Cari terrestri per motivi che in questi giorni non sfuggono a nessuno, ci è stato ufficialmente comunicato che slitteranno le prime tre date del “Microchip Temporale Club Tour”, e altre due di conseguenza. Siamo rimasti anche noi, come voi, in attesa fino all’ultimo. Ovviamente i biglietti acquistati saranno validi per le nuove date. Restano confermate tutte le altre tappe del tour, salvo sviluppi che non dipendono da noi e che saranno comunicati per tempo. Se a qualcuno lo spostamento di date causa disagi sarà possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. Ulteriori informazioni verranno comunicate a partire dal 9 marzo su www.ticketone.it. Ci dispiace molto ridurci a comunicazioni last minute, ma abbiamo preferito notizie certe a quella che sarebbe stata una giostra di conferme e smentite».

Il nuovo calendario del “Microchip temporale Club Tour”

Il calendario del tour, che presenta già diverse date sold out, cambia in maniera radicale. Al momento, il nuovo via è fissato per mercoledì 11 marzo dall’Afterlife di Perugia. Questo il nuovo calendario completo dei concerti (per quelli non sold out i tagliandi sono in vendita sul circuito Ticketone):

Mercoledì 11 marzo – Perugia, Afterlife SOLD OUT

Giovedì 12 marzo – Firenze, Tuscany Hall

Sabato 14 marzo – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia SOLD OUT

Domenica 15 marzo – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia SOLD OUT

Giovedì 19 marzo – Napoli, Common Ground

Venerdì 20 marzo – Mosciano Sant’Angelo (TE), Pin Up

Sabato 21 marzo – Modugno (BA), Demodè Club

Martedì 24 marzo – Roma, Atlantico

Mercoledì 25 marzo – Roma, Atlantico SOLD OUT

Sabato 28 marzo – Pordenone, Fiera – Padiglione 5

Lunedì 30 marzo – Brescia, Dis_play Brixia Forum

Martedì 31 marzo – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

Giovedì 2 aprile – Padova, Hall

Venerdì 3 aprile – Senigallia (AN), Mamamia SOLD OUT

Sabato 4 aprile – Trezzo Sull’Adda (MI), Live Club

Mercoledì 8 aprile – Milano, Alcatraz SOLD OUT

Giovedì 9 aprile – Milano, Alcatraz

Venerdì 17 aprile – Nonantola (MO), Vox Club

Sabato 18 aprile - Marghera (VE), Centro sociale Rivola

Il progetto “Microchip temporale” e un Samuel imprenditore

Il “Microchip temporale Club Tour” è la naturale prosecuzione live del progetto “Microchip temporale”, l’album uscito lo scorso 22 novembre nel quale i Subsonica hanno dato una nuova veste ai brani del loro storico “Microchip emozionale” per festeggiarne i vent’anni. Nel disco, in ogni traccia un ospite di spicco della musica italiana affianca Samuel e soci in una nuova versione del pezzo e così dovrebbe accadere anche nei live, con ospiti (ancora top secret) in ogni data del tour. Tra l’altro, Samuel non sta pensando solo ai Subsonica in questa fase ma anche a diventare imprenditore nella sua città, Torino. Presto, infatti, vedrà la luce “Golfo Mistico”, il suo nuovo locale dove si incontreranno musica, cucina e cocktail d’avanguardia.