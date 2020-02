Ilenia Filippo, le idee chiare di una Lolita vendicatrice

di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Superare il passato e trasformarlo in forza interiore. Dopo i trascorsi a X Factor, Ilenia Filippo, in arte Lolita, entra con decisione, carattere e originalità nel mondo della musica con un progetto che presto sfocerà in un album. Intanto ecco V x Vendetta, un brano che sottolinea il suo essere artista all'americana, ciò capace di confrontarsi in ogni espressione dell'arte. Ilenia ha 24 anni ed è calabrese di San Lucido. La musica è una passione che la accompagna da bambina e che condivide con suo fratello Diego, entrambi stimolati dal papà recentemente scomparso. Mi sono fatto raccontare un po' della sua vita.



Ilenia il tuo percorso sta raggiungendo traguardi importanti.

E ne sono felice. Canto da quando sono bambina. X Factor è stato una tappa importante condivisa con mio fratello Diego. Il nostro era un percorso indie-rock. Poi Alberto Salerno mi ha incoraggiato a scrivere in italiano.

Intuizione non da poco.

Ora ho una identità definita e ho trovato la mia strada.

Ti avvicinano a grandi nomi.

C'è chi dice che ricordo Lana Del Rey e chi Billie Eilish.

Tu che dici?

La mia musica ha importanti inserimenti elettronici e una attenzione forte per i testi. Faccio tutto io, scrivo e compongo.

Lolita è un nome importante.

Lo so. Ho scelto questo nome perché a un aspetto maturo posso abbinare una voce infantile.

Sensazioni oniriche.

Mi piace la dimensione del sogno.

Che sai di Lolita?

Ho letto di libro di Vladimir Nabokov e ho visto il film con Jeremy Irons, non ho ancora visto l'originale di Stanley Kubrick.

Anche V x Vendetta è una citazione.

Ho divorato il film. C'è una storia dietro a questa canzone.

Me la racconti.

Gioco con la storia. Per me è liberazione. Ho voluto rivedere un mio ex fidanzato in quanto avevo dei sospesi. In questo modo mi sono liberata del passato e ho avuto io l'ultima parola. Il testo è nato proprio dopo l'incontro definitivo.

So che è in arrivo un terzo video.

A marzo chiudo la trilogia ma non posso dirti di più per ora.

Poi?

Entro l'estate arriverà l'EP. Fino a oggi ci siamo possi da indipendenti ma ora l'agenzia che mi segue, la Aleph, sta preparando un passo importante.

Le tue canzoni sembrano pagine di un libro.

Mi piace raccontare, lavoro molto per immagini e cerco di staccarmi da social per quanto possibile.

Insomma i prossimi mesi saranno molto importanti per te.

Ne sono consapevole. Come to ho detto ho trovato la mia strada. E ora non voglio stare ferma.