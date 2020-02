Sam Smith, da oggi il nuovo singolo To Die For: il testo

In attesa dell’uscita del nuovo album prevista per maggio, Sam Smith rivela il primo estratto tratto dal nuovo progetto discografico. “To Die For” è il nuovo singolo del cantautore ed è stato scritto in collaborazione con Jimmy Napes. Sam Smith ha parlato del brano spiegando la sua creazione e i motivi che lo hanno spinto nella scrittura: “Questa canzone nasce dalla parte più profonda di me. L'ho scritta con Jimmy Napes e Stargate a Los Angeles durante un periodo in cui avevo il cuore infranto e cercavo di riscoprire me stesso. Questo brano è per tutti i cuori solitari che vivono un altro San Valentino”. Prima di “To Die For”, Sam Smith aveva pubblicato anche la cover di “I Feel Love” di Donna Summer e il brano “How Do You Sleep?”. “To Die For” è anche il titolo dell’album di Sam Smith, il terzo della sua carriera e che arriva a tre anni di distanza da “The Thrill of It All”.

Il testo di “To Die For”

Questo il testo di “To Die For”, nuovo singolo di Sam Smith:

It is if everyone dies alone

Does that scare you?

I don’t wanna be alone

I look for you

Every day, every night

I close my eyes

From the fear, from the light

As I wander down the avenue, so confused

Guess I’ll try and force a smile

Pink lemonade sippin’ on a Sunday

Couples holding hands on a runway

They’re all posing in a picture frame

Whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine livin’ on a perfect day

While my world’s crashing down

I just want somebody to die for

I long for you

Just a touch (Does that scare you?)

Of your hand

You don’t leave my mind

Lonely days, I’m feeling

Like a fool for dreaming

As I wander down the avenue, so confused

Guess I’ll try and force a smile

Pink lemonade sippin’ on a Sunday

Couples holding hands on a runway

They’re all posing in a picture frame

Whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine livin’ on a perfect day

While my world’s crashing down

I just want somebody to die for

I just want somebody to die for (To die for)

I just want somebody to die for

(Does that scare you?)

(I don’t wanna be alone)

Pink lemonade sippin’ on a Sunday

Couples holding hands on a runway (Oh)

They’re all posing in a picture frame

Whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine livin’ on a perfect day

While my world’s crashing down

I just want somebody to die for

I just want somebody to die for (To die for).