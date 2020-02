Alcuni la attendevano durante la notte degli Oscar e invece No Time to Die, canzone che farà da colonna portare del prossimo capitolo di James Bond, è stata rilasciata nella notte (italiana) prima di San Valentino. Billie Eilish ce l’ha fatta, sollevando il velo posto su di un brano che sprigiona sensazioni da 007 da ogni poro. Sarà lei ad accompagnare Daniel Craig nella sua ultima avventura nei panni del celebre agente segreto inglese. Questi farà il proprio esordio in sala il prossimo 8 aprile 2020.

Il brano era stato descritto dalla stessa Eilish come una “ballad”, in occasione dell’intervista rilasciata sul red carpet degli Oscar 2020. Il brano è stato prodotto dalla stessa cantante e da suo fratello Finneas, suo collaboratore. Alla chitarra c’è Johnny Marr, con arrangiamenti orchestrali di Hans Zimmer e Matt Funkley.

Un traguardo davvero notevole per l’artista che ha dominato gli ultimi Grammy Awards. È infatti divenuta la più giovane cantante a scrivere e incidere un tema musicale per un capitolo di James Bond. Billie Eilish continua a far parlare di sé, dimostrando passo dopo passo di non aver davvero timore di nulla. Durante la notte degli Oscar ad esempio ha cantato live dinanzi a tutti, accompagnando il commovente segmento “In Memoriam”.

Il testo di No Time to Die

I should have known

I'd leave alone

Just goes to show

That the blood you bleed

Is just the blood you owe

We were a pair

But I saw you there

Too much to bear

You were my life, but life is far away from fair

Was I stupid to love you?

Was I reckless to help?

Was it obvious to everybody else?



That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die



I let it burn

You're no longer my concern

Faces from my past return

Another lesson yet to learn



That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die



No time to die

No time to die



Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die.